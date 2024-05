Marina di Pisa, sopralluogo della Prima Commissione consiliare

Su proposta del commissario Maurizio Nerini la Prima Commissione consiliare si è riunita per un sopralluogo a Marina di Pisa. Lo scopo era, all'apertura della stagione estiva, quello di valutare le manutenzioni svolte partendo dallo stato delle tre piazze principali.

"Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha illustrato gli interventi di mitigazione del rischio idraulico per proteggere l’abitato di Marina dopo l'inondazione di acqua di mare nel novembre-dicembre scorsi per un importo di quasi 4 milioni di euro, oltre ad altri interventi previsti alle scogliere alla fine dell'abitato di Marina - sottolinea Maurizio Nerini - i commissari hanno potuto vedere le operazioni di spianatura in corso delle spiagge di ghiaia che invece rientrano nelle manutenzioni ordinarie volute dal progetto".

Con l'aiuto dei tecnici si è passati all'analisi dello stato delle piazze. "Piazza Baleari e Piazza Gorgona sono state ripulite da sedimenti e rifiuti lasciati dall'acqua di mare, hanno visto la sistemazione dei prati e le ripiantumazioni stagionali, mentre Piazza Viviani ospita ancora un cantiere che ha subito parecchi danni che hanno inciso sui costi, aumentati di oltre 200mila euro, ma anche sui tempi di completamento, previsto per la metà di luglio - spiega il consigliere Nerini - da evidenziare nelle scelte progettuali una arena circolare erbosa, fornita di una specifica illuminazione e realizzata in maniera da poter essere calpestata come un campo da calcio, con un spazio per i palchi degli eventi proprio fronte mare, una location unica. In avvio la realizzazione dei marciapiedi nel contorno della piazza stessa e dei cassonetti interrati. Previsti altri sopralluoghi per il litorale, ma il grande lavoro svolto si vede e evidenzia ancora una volta l'impegno costante dell'amministrazione comunale".