Emergenza povertà, l'appello di Luigi Sofia: "Sosteniamo la lotta per il salario minimo"

"E' un drammatico ritorno al passato ripercorrendo all' indietro le macerie dell'emergenza pandemica. Lo avevamo già detto e lo ribadiamo alla luce dell'analisi fatta in città da Don Emanuele Morelli, direttore della Caritas diocesana: con l'aumento dell'inflazione e del caro vita, con i salari da fame, la speculazione edilizia e l'emergenza abitativa, eliminare il reddito di cittadinanza significa dichiarare guerra ai poveri mettendo seriamente in crisi gli enti locali e i servizi sociali della nostra città".

Il capogruppo di Sinistra Unita per Pisa Luigi Sofia interviene sul tema della povertà in Italia: "Sono infatti circa tremila le famiglie pisane coinvolte che accedono al sussidio e che adesso risultano essere esposte nuovamente alla povertà e ad un ritorno alle origini quali i servizi assistenziali offerti dalla Caritas. Da che parte stanno l'amministrazione e il sindaco della città? Non basta l'enorme impegno del terzo settore per fronteggiare le conseguenze dell'aumento dei prezzi e del caro vita, consapevoli che senza le associazioni e il volontariato la città non resisterebbe all'impatto con la crisi".

"Servirebbe, a differenza di quello che vota la destra in Parlamento contro il contributo affitti e per la morosità incolpevole, una visione del paese che abbia al centro, in ogni scelta, il tema della progressività, il diritto alla casa e l'aumento dei salari per restituire un minimo di speranza e di futuro alle fasce più deboli. E' tempo di fare tornare al centro del dibattito il tema della qualità della vita, della salute mentale e del contrasto al lavoro povero e precario considerando questi obiettivi le precondizioni necessarie per sconfiggere la povertà e la marginalità sociale".

Sofia conclude: "Per questo saremo nelle piazze con la campagna per il salario minimo lanciata a livello nazionale dall'opposizione parlamentare e abbiamo presentato una mozione per impegnare il sindaco e la giunta a opporsi ad ogni ulteriore tentativo di depotenziare le politiche del welfare e a sostenere la campagna nazionale lanciata dalle associazioni Ci vuole un reddito".