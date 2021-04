Sottopasso di Putignano: il sindaco Conti incontra i cittadini

Il sindaco di Pisa Michele Conti incontrerà i cittadini di Putignano sabato 17 aprile insieme a Massimo Dringoli, assessore all’urbanistica e mobilità del Comune di Pisa, per illustrare gli aggiornamenti relativi al progetto di soppressione del passaggio a livello e alla realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclabile.

La convenzione tra Comune e RFI prevede che quest’ultima sopprima il passaggio a livello di Putignano solo dopo che il Comune avrà realizzato il sottovia carrabile all’altezza di via Targioni Tozzetti. A spese di RFI invece la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che agevolerà la mobilità dolce dell’area. I lavori saranno realizzati a partire dall’inizio del 2022 per chiudersi entro il 2023. L’Amministrazione Comunale ha impegnato 4.788 mila euro per dare seguito alla convenzione siglata tra il Comune e RFI. L'appuntamento è in piazza XXV aprile sabato 17 aprile alle ore 16.30.