Il sottosegretario per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Francesco Battistoni in visita a Pisa

Lunedì 12 luglio il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con delega all’ippica, accompagnato dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, alle ore 11:30, presso la sala Giovanni Gronchi, all’interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in viale delle Cascine Vecchie, a Pisa, incontrerà i vertici del Parco, oltre ad una delegazione dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Pisa e rappresentanti della società ALFEA.

Nel pomeriggio, alle ore 13:30, la delegazione si sposterà in provincia di Pisa, presso lo storico caseificio 'Busti', ad Acciaiolo di Fauglia, per visitare l’azienda, operante nel settore dal 1955, con prodotti certificati, riconosciuti ed apprezzati, oltre che per incontrare allevatori e rappresentanze di Coldiretti.

A seguire, alle ore 16:00, il tour 'pisano' del sottosegretario terminerà presso i campi di lavanda dell’azienda 'Flora', nelle colline pisane, ricche di colori e profumi, divenuti tappa imperdibile per tanti turisti e curiosi, attratti dallo spettacolo della fioritura.

"Questo è un settore con grande potenzialità, basti pensare che, secondo stime del settore agricolo, in tutta la Toscana, le aziende che si sono specializzate nella coltivazione della lavanda sono almeno un centinaio, sviluppate su circa 250 ettari - afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Bonsangue - la visita del sottosegretario Battistoni sul nostro territorio sarà fondamentale per affrontare le tematiche che riguardano importanti comparti dell’economia, che hanno sofferto della crisi economica legata alla pandemia, alle chiusure ed alla contrazione dei consumi. Anche grazie alle battaglie di Forza Italia in Parlamento, il Governo, in questi mesi, sta conducendo una battaglia importante a difesa del settore agricolo, della nostra cultura alimentare, del 'Made in Tuscany' e del 'Made in Italy'".