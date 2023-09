Il sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato a Pisa

“Domani il sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato sarà nuovamente a Pisa". Lo rende noto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione sanità Diego Petrucci. "In un anno di Governo Meloni è la seconda volta che il sottosegretario arriva nella nostra città. Sarà l’occasione per fare il punto su quanto fatto e quanto sta facendo il Governo Meloni in sanità - sottolinea Petrucci - mai nessun Esecutivo della storia repubblicana ha investito così tanto in quest’ambito nonostante i demagogici proclami della sinistra e in particolare del Pd. Nel 2019 (cioè l’ultimo anno prima della pandemia Covid) il Fondo Sanitario Nazionale ammontava a 114,5 miliardi di euro, oggi vale 126 miliardi di euro ed è in previsione lo stanziamento di un ulteriore miliardo. Oggi per la prima volta sono state riviste le retribuzioni dei medici per bloccare l’emorragia dei camici bianchi dal servizio sanitario pubblico. Di questo e dei risvolti delle politiche del Governo Meloni sul nostro territorio parleremo con il sottosegretario Gemmato”.



L’appuntamento è per sabato 30 settembre, alle 9.30 presso il bar Aurelio (via Aurelia, 14 – Pisa).