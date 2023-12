Sperimentazione rotatoria al Ponte della Fortezza, Sofia: "Caos in città, traffico in tilt"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Consideriamo scellerata la nuova rotatoria disposta al Ponte della fortezza e alle relative modifiche della viabilità. Numerose sono le segnalazioni di cittadini rimasti bloccati nel traffico urbano. Se l’obiettivo era alleggerire il traffico e la viabilità tra la zona Nord e la zona Sud della città, si può già affermare come la situazione sia soltanto peggiorata e non soltanto a causa delle festività natalizie che ha sicuramente aumentato il flusso del traffico. E’ aumentato la pericolosità anche per i pedoni e per i ciclisti che non risultato integrati assolutamente all’interno dei nuovi lavori.

Il problema del traffico in città non si risolve istituendo qua e là nuove rotatorie incentivando di fatto l’utilizzo dell’auto privata. In tempi non sospetti, in occasione della votazione sul nuovo contratto TPL, avevamo proposto un ODG (bocciato) partendo dall’idea di uno sviluppo della mobilità su vasta area come premessa necessaria per immaginare una futura gestione sostenibile dei flussi di traffico che riguardano non solo la città di Pisa ma anche i comuni vicini. Non è segreto che la città sia attraversata non soltanto dai pisani per raggiungere i luoghi strategici dove si concentrano i servizi. Con l'ultimazione del trasferimento dell’ospedale a Cisanello e con l’apertura delle nuove strutture sanitarie che si stanno radicando sul territorio grazie ai fondi del PNRR e quindi migliorare l’attraversamento della città dalla zona Pisa Nord est verso l’ospedale, proponevamo di tracciare nuove soluzioni di intercambio, potenziando quelle esistenti prevedendo nuove soluzioni, costruendo approdi intermedi alternativi all’unico capolinea esistente, che è la Sesta Porta. Continuiamo a credere che per risolvere la questione relativa al traffico è necessario intervenire sulla mobilità sostenibile, potenziando e migliorando il servizio, stimolando la domanda del mezzo pubblico a discapito delle automobili.

Capogruppo Sofia Luigi - Sinistra Unita