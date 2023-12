Sperimentazione della rotatoria al Ponte della Fortezza: "Disagi non accettabili, si torni indietro"

"Una gestione goffa e priva di una qualsiasi ragionevolezza che ha portato fare sperimentazioni su sperimentazioni sul traffico, andando a peggiorare la viabilità in punti nevralgici della città". Giudizio negativo di Matteo Trapani, capogruppo Pd, e Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera Pd e vicepresidente del Consiglio comunale, in merito sia alla sperimentazione della rotatoria al Ponte della Fortezza che più in generale alle modifiche alla viabilità.

La misura, secondo gli esponenti dem, "non fa che aggravare la situazione oltre che a creare una pericolosità dell'intera area. Rotonde piccole e pericolose, aumento del traffico, doppio senso con elevati elementi di pericolosità, alcuna politica per diminuirlo e lunghe file già i primi giorni. Tutto ciò si unisce a una politica sulle piste ciclabili che necessiterebbe di un vero piano integrato e di una strategicità, ma che va avanti a spot su fondi Pnrr o altro senza che Pisa continui ad avere un sistema di ciclabili quantomeno accettabile. Quella zona, tra la pericolosità non ancora risolta e con continui lavori di modifica del cordolo in cemento della pista ciclabile, e la nuova sperimentazione della viabilità con piccole rotonde, non può continuare ad essere così e serve subito tornare indietro".

La richiesta è quindi quella di "rivedere il sistema di ingresso e percorrenza in città, che ormai è in totale caos per le scelte di questa amministrazione che hanno letteralmente stravolto la circolazione, senza un piano in testa e senza ridurre l'utilizzo di auto o razionalizzare le percorrenze. E' il caso di tornare indietro, rivedere interamente tutti i lavori fatti tra il Ponte, via Santa Marta e i lungarni, per evitare che questa situazione continui più del dovuto creando disagi non accettabili. Questi disagi al traffico creano inoltre ulteriori problemi anche alla percorrenza di autobus, con ulteriori ritardi. Per questo proporremo un question time nel prossimo Consiglio comunale".