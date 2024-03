Sperimentazione rotatoria tra Lungarno Mediceo e via Santa Marta: question time de La città delle persone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Sulla sperimentazione della rotatoria tra il Lungarno Mediceo e via Santa Marta vogliamo conoscere i dati oggettivi in base ai quali l'amministrazione ha scelto di proseguire, rendendola definitiva". A dichiararlo è Paolo Martinelli, capogruppo de La città delle persone in Consiglio comunale, che sul tema ha presentato un question time urgente. "La sperimentazione - prosegue Martinelli - doveva finire al termine del 2023, invece è andata avanti e l'Amministrazione ha reso definitiva quella soluzione. In queste settimane, abbiamo raccolto messaggi e impressioni di molti cittadini e a noi pare che, così come è stata pensata, quella rotonda presenti molte ombre. Sicuramente ha migliorato l'accesso da via Garibaldi e diminuito il traffico in piazza San Silvestro ed il carico verso il ponte della Fortezza, ma ha al tempo stesso aumentato traffico, code, ingorghi e smog sul Lungarno Mediceo, soprattutto nelle ore di punta. Ci sono poi evidenti problemi di spazio - sottolinea Martinelli - tra via Santa Marta, Lungarno Mediceo e Ponte della Vittoria, come testimoniano una semplice osservazione dell'area e gli incidenti che si stanno verificando, da ultimo lo scontro tra un autobus e un'automobile proprio la scorsa settimana, con conseguente blocco del traffico. A questo aggiungo i pericoli di attraversamento per traffico intenso segnalati da pedoni e ciclisti ed in prospettiva la necessità di rendere maggiormente fluido il traffico sui lungarni, per aumentare l'appetibilità di utilizzo del trasporto pubblico da parte di cittadini e turisti, dato l'investimento che verrà fatto, in vista dell'accordo con Autolinee Toscane per una prossima circolare turistica sui lungarni. Alla luce di tutto questo - conclude Martinelli - ho ritenuto opportuno presentare il question time per chiedere di conoscere i dati oggettivi che hanno portato l'Amministrazione a considerare questa sperimentazione positiva e a rendere fissa quella rotatoria".