Spiagge di ghiaia, la maggioranza risponde al Pd: "I 'sassini' sono colpa vostra"

Le spiagge di ghiaia sono il tema di un nuovo battibecco fra maggioranza ed opposizione. I consiglieri Pd Biondi e Trapani avevano commentato lo scorso fine novembre, dopo una mareggiata, i danni causati dal maltempo invitando la Giunta ad intervenire su strumenti di protezione del litorale.

Inizialmente, aveva risposto il consigliere di FdI-PnC Maurizio Nerini: "Gli interventi messi in campo dalla sinistra si stanno rivelando addirittura dannosi: le spiagge di ghiaia a Marina di Pisa sono un fallimento. Ad oggi si attendono le nuove opere, promesse ormai quasi un anno fa dal Governatore Giani in persona, durante il famoso incontro 'in cima al pennello di Piazza Gorgona', che vide la presenza anche del Presedente del Consiglio regionale Mazzeo. Il Partito Democratico di Pisa, complice e responsabile primario della nefasta situazione, dimentico dell'adagio dantesco 'un bel tacer non fu mai scritto', ha oggi il coraggio di mandare comunicati stampa che vorrebbero rovesciare la verità storica dei fatti, provando goffamente a far ricadere le responsabilità in capo a chi non ne ha".

Dello stesso tenore è quanto dice il consigliere della Lega Giovanni Pasqualino: "Tutto ciò che porta a termine l’attuale amministrazione, dai marciapiedi, alle strade, alle piazze, alle asfaltature, alle piste ciclabili, è merito del Partito Democratico, quando però si parla dei danni che hanno fatto come ad esempio le spiagge di ghiaia sul litorale che mette in ginocchio ad ogni mareggiata il nostro lungo mare, beh allora si attacca il nostro Sindaco e viene fuori che la Regione investe tantissimo per risolvere questa grave situazione, ma è colpa del Comune se i 'sassini' continuano ad invadere le strade".

"L’Amministrazione - conclude il consigliere leghista - si è subito attivata verso la Regione chiedendo celeri interventi mirati a risolvere questa grave situazione e con risorse comunali, ha spianato le ghiaie permettendo l’avvio della stagione estiva in tempo. Onestamente provo davvero imbarazzo nel leggere certe dichiarazioni da chi ha voluto i 'sassini' e non ha mai fatto nulla per mettere in sicurezza il nostro litorale e invito con estrema umiltà i due consiglieri del Pd a pensarci un po' di più prima di formulare un comunicato del genere che distorce gli eventi e offende l’intelligenza dei pisani".