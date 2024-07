Spiaggia del Gombo, Ziello porta il caso al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nella giornata di ieri (10 luglio ndr) il deputato della Lega, Edoardo Ziello, ha incontrato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi e l’Ammiraglio Alberto Isidori per portare il caso degli allontanamenti dei diportisti pisani dallo specchio d’acqua antistante la spiaggia del Gombo.

“Innanzitutto voglio ringraziare il Viceministro Edoardo Rixi per avermi accordato e concesso in poco tempo l’incontro, dimostrando, ancora una volta attenzione al nostro territorio e alle sue problematiche e all’Ammiraglio, Isidori, per essersi subito attivato con i propri colleghi al fine di instaurare un inizio di percorso istituzionale.

Ho chiesto che venga aperto e convocato, da parte della guardia costiera, nel più breve tempo possibile, un tavolo istituzionale con gli enti pubblici coinvolti quali l’Ente Parco e il comune di Pisa per affrontare e definire la problematica da un punto di vista tecnico visto che si dovrà mettere in evidenza l’opportunità di procedere ad una modifica del regolamento del Parco in modo da garantire gli accessi per i diportisti in modo opportuno per non farli andare incontro a verbali nel pieno rispetto dell’ambiente che viene tutelato in primis proprio da questi ultimi.

Una volta avviato il tavolo tecnico sarà necessario estendere la partecipazione alle associazioni di categoria quali la Confcommercio che, insieme a me, si è subito battuta per il comparto della nautica pisana.

Ho già avuto rassicurazioni di tale coinvolgimento da parte del Contrammiraglio, Gaetano Angora, che voglio ringraziare per dimostrarsi, ancora una volta, attento ai bisogni della collettività.

Infine, sono rimasto alquanto amareggiato dalla notizia che ho appreso secondo cui sono pervenuti una serie di esposti di denuncia verso i diportisti da parte delle guardie parco alle autorità preposte. Ancora una volta il Parco al posto di dedicare il proprio tempo per garantire una gestione migliore dell’enorme area di propria competenza si lo perde nel protocollare denunce verso chi l’ambiente è il primo a tutelarlo”, conclude il Deputato della Lega, Edoardo Ziello.