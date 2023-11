Sporco e degrado accanto al palazzo comunale, Uniti per Calci: "Mano dura contro gli incivili"

Sedie abbandonate, cartoni di pizza e lattine sparse. E' lo spettacolo inaccettabile che si è aperto, a inizio novembre, a fianco dell'ingresso del palazzo comunale di Calci e a due passi dai giochi per i bambini, come segnala la lista Uniti per Calci. "Un pessimo biglietto da visita, nel centro del paese, per cittadini e visitatori" denunciano i consiglieri della lista.

"L'uso, in questo modo, dei beni comuni e il vergognoso abbandono dei rifiuti senza alcun ritegno, non è tollerabile". E' forte la condanna della minoranza nei confronti degli autori di tali gesti: "Le parole però non sono più sufficienti. Non è la prima volta che si vedono scene del genere ed è necessario un intervento deciso da parte dell'amministrazione. Le ramanzine e i post sui social da parte di chi governa, evidentemente, non servono a niente, davanti a questa mancanza di rispetto nei confronti del territorio e della collettività".

Ecco che a tal proposito i consiglieri di Uniti per Calci ricordano che la zona in questione è dotata di videosorveglianza: "E allora si facciano le opportune verifiche e si intervenga - incalzano - Amministrare per il bene del paese significa anche prendere decisioni che siano di esempio, sebbene questo possa significare perdite di consensi".