"Una delle prime cose affrontate dal CTP1 del Litorale con Virginia Mancini presidente fu lo spostamento del mercato estivo di Marina di Pisa sul lungomare da via Moriconi, dove causava problemi di circolazione e, chiudendo due strade, interferiva con le abitazioni e soprattutto con la Caserma dei Carabinieri".

E' il capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini a ricostruire le tappe principali del mercato sul lungomare di Marina di Pisa. Un'introduzione che giunge fino alla mozione di Caterina Costa (Pisa al Centro) che l'assemblea cittadina sarà chiamata a discutere e valutare nella seduta di lunedì 20 maggio.

"Ci furono proteste - prosegue Nerini - un braccio di ferro tra associazioni e amministrazione di allora, non fu cosa indolore, risolta provvisoriamente e chiusa solo nel 2021 con il piano del commercio. Nel 2010 con un atto formale del CTP1 chiedemmo una sperimentazione di un mercato nel contorno piazza Viviani, ma nessuno ci ascoltò".

"Poi la piazza era un 'buco nero' ma oggi, dopo le note vicende di acquisizione, con la riqualificazione durata più del dovuto anche per i danni delle mareggiate, è logico pensare che si possa attuare questa volontà. Questo non vuol dire spostare definitivamente il mercato, decisione che ha regole ben precise, ma rendersi conto che ci sono alternative valide da valutare pensando al futuro".

Ancora Nerini: "Che ci siano favorevoli e contrarie al mercato sul lungomare è chiaro e palese, chi vuole passeggiare e vedere il mare e chi ha il proprio lavoro da tutelare, chiara è però l'idea finale di volere una passeggiata a mare degna di questo nome in tempi brevi".

"Nel frattempo non si vedono quali ostacoli possano esserci per dei mercati straordinari in piazza Viviani concertati nelle modalità, nei tempi e nei numeri con le associazioni di categoria. L'atto che andiamo ad approvare in Consiglio Comunale, tiene conto di tutte le sfaccettature del problema, ma chiede l'impegno da parte di tutti: amministrazione, commercianti, ambulanti e cittadini. Chi ci legge altro è fuori strada".

Di tutt'altro avviso i rappresentanti dei commercianti e degli ambulanti di Confcommercio, fortemente contrari alla mozione. Franco Palermo, presidente della Fiva Confcommercio Pisa replica durissimo: "E' un attacco alle spalle all'intera categoria degli ambulanti, un colpo basso rispetto a quel percorso di dialogo e collaborazione che sempre abbiamo mantenuto nei confronti dell'amministrazione comunale. Un fatto molto grave, ancora peggiore se pensiamo che per primi avevamo dato la nostra disponibilità alla sperimentazione di una domenica in piazza Viviani. Ma evidentemente, ad offrire una mano si finisce per prendere l'intero braccio".

"Lunedì saremo in Consiglio Comunale e vogliamo capire come evolverà l'eventuale discussione - annuncia il presidente provinciale della Fiva - non possiamo accettare che una questione così delicata come la collocazione dei banchi del mercato, che ricordo a tutti sono posti di lavoro, reddito e dignità per intere famiglie, siano sballottati da una parte all'altra come qualcosa di insignificante, a capriccio di qualcuno. A queste condizioni, noi non ci stiamo".

"Le scelte di qualsiasi natura, che coinvolgono le attività commerciali di una zona, in questo caso Marina di Pisa, devono essere condivise, concordate e concertate con le associazioni di categoria - ribadisce con forza il presidente del direttivo Confcommercio di Marina di Pisa Cristiano Scarpellini - La cosa più sbagliata è fare le cose tanto per fare, sulla testa di ambulanti e commercianti che meritano tutto il rispetto e la dignità di ogni altra categoria. Prima del merito, e sottolineo che il mercato è una opportunità per tutti, contestiamo soprattutto questo metodo di lanciare il sasso senza una preventiva concertazione con i diretti interessati".

"Siamo sorpresi, amareggiati, increduli di fronte a questa mozione che non ci saremmo mai aspettati" ammette Simona Rindi, presidente del CCN di Marina di Pisa. "Spostare il mercato estivo in piazza Viviani per noi attività del lungomare è un danno grandissimo, perché il mercato è ben voluto, perché il mercato porta gente, porta interesse, porta curiosità, porta tanto movimento. Meno male che il mercato c'è. Se ci viene tolto anche questo, non ci resta che piangere". La titolare di un negozio di abbigliamento rilancia: "Stiamo parlando di un lungomare di 3 chilometri, che secondo i sottoscrittori della mozione che evidentemente dimostrano di non conoscere Marina, non potrebbe ospitare per alcune ore un mercato estivo? Io davvero non capisco proprio di cosa stiamo parlando".