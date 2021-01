Spray al peperoncino 'dimenticati' in Comune a Cascina: polemica Ceccardi-Betti

Una scatola con 117 spray al peperoncino è stata trovata nei giorni scorsi in Comune a Cascina. La dotazione fa parte della passata campagna contro la violenza sulle donne ideata e sostenuta dalla ex sindaco oggi europarlamentare Susanna Ceccardi. L'iniziativa fu molto discussa all'epoca e nelle ultime ore la polemica - l'accusa è di sprechi e fare propaganda - si è riaperta, con protagonisti la stessa rappresentante leghista ed il sindaco Pd Michelangelo Betti.

"La sinistra - commenta la notizia Ceccardi su Facebook - che ci aveva lasciato quasi in default facendo 1 milione e e mezzo di buco al teatro e mandando in perdita gran parte delle partecipate, va a caccia di presunti sprechi dell'amministrazione Ceccardi. Cari miei, l'iniziativa dello spray al peperoncino aveva riscosso molto successo. Tant'è che sono stati fatti dal 2017 al 2019 ben 3 ordini. I primi due esauriti a causa del gran numero di richieste da parte delle nostre cittadine, il terzo era in corso di distribuzione. Poi è arrivata una pandemia mondiale e la distribuzione si è interrotta. Che scandalo sarebbe avere ancora qualche bomboletta conservata adeguatamente? Distribuitele! Anzi, alle signore di Cascina che vogliano farne richiesta, vi comunico che è ancora possibile. Mandate una mail a sindaco@comune.cascina.pi.it e potrete ritirarla gratuitamente compilando apposito modulo. La sicurezza è un diritto di tutti. E di tutte!".

Se il post dell'ex sindaco è della mattina di venerdì 29 gennaio, questa la risposta di Betti 24 ore dopo: "Le parole dell’onorevole Susanna Ceccardi si collocano del tutto fuori dalla linea del tempo che viviamo. Il Paese attraversa una crisi sanitaria ed economica senza precedenti recenti, anche il nostro Comune è impegnato a gestirla, insieme all’ordinaria amministrazione, alla progettazione di interventi per i prossimi anni e ai passaggi del Piano strutturale intercomunale. In questo quadro l’europarlamentare torna a rivolgere la propria attenzione a Cascina per 117 bombolette di spray al peperoncino dimenticate in municipio dalla sua amministrazione. Va sottolineato che, a differenza di ciò che dice, avrebbe potuto procedere alla distribuzione, dato che sono arrivate tra marzo e aprile del 2019. Quasi un anno prima dell’arrivo della pandemia".

"Ceccardi - insiste Betti - ha da tempo dimenticato il proprio Comune e, apparentemente, il Comune ha dimenticato lei. Con un impulso quasi irrazionale ha invitato i 136mila contatti della sua pagina Facebook a scrivere alla mia mail istituzionale per richiedere lo spray. In una fase difficile come questa sarebbe stato difficile lavorare dovendo anche dar risposta alle priorità amministrative di Ceccardi. Fortunatamente i cittadini cascinesi sono consci che le priorità di questo periodo sono diverse. La risposta alla 'chiamata alle armi' (o 'alle bombolette', si potrebbe dire) risulta a oggi piuttosto limitata. Da 136mila contatti sono arrivate undici mail. Una dalla stessa casella istituzionale dell’europarlamentare, una dalla casella personale dell’onorevole Donatella Legnaioli, quattro da indirizzi riconducibili al nome di una candidata alle elezioni comunali per la Lega e infine altre cinque. Uno dei casi di mailbombing peggio riusciti nella storia della posta elettronica".

"Esaurite le urgenze - conclude il sindaco - penseremo anche a quelle bombolette. La Lega le ha lasciate in municipio per quasi due anni. Faremo di tutto per metterci meno tempo. Mi sento però anche in obbligo di augurare buon lavoro all’europarlamentare, rassicurandola sul mio impegno per il governo locale, che, in questa fase, vorrei far andare al di là della distribuzione delle bombolette di spray urticante".