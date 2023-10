Dipendenti comunali in stato di agitazione: martedì l'audizione in Commissione

Si svolgerà domani, martedì 17 ottobre, alle ore 17 l'audizione della Rsu del Comune di Pisa e delle organizzazioni sindacali che negli scorsi giorni hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali. Lo rende noto Ciccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in comune, che ha richiesto l'incontro in Commissione consiliare.

"Si tratta di un fatto di grandissima rilevanza che mette a nudo ancora una volta le politiche totalmente sbagliate della destra guidata da Conti. Esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno alla protesta della Rsu e dei lavoratori e delle lavoratrici - sottolinea Auletta - da anni l’organizzazione della maccchina comunale non funziona: carenza di personale, mancata formazione, attribuzione di indennità con criteri non oggettivi (valga per tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione), mancata valorizzazione delle competenze del personale. L’approvazione da parte della Giunta della nuova macrostruttura non ha risolto i problemi evidenziati poiché manca di una visione generale, di una pianificazione del personale. Si perseguono obiettivi a brevissimo termine e conseguentemente si trasferisce personale da una Direzione all’altra senza un’accurata ricognizione delle professionalità, senza valutare se il personale alle Direzioni è sufficiente o insufficiente".

"A questo si aggiunga - prosegue Auletta - il mancato tavolo con i sindacati per la stipula del contratto decentrato 2023 e l’ennesima esternalizzazione (una società che promuova eventi culturali) perseguendo quindi la politica del 'Comune leggero' e demandando la gestione dei servizi, piuttosto che ricoprire la funzione di erogatore degli stessi. L’elenco potrebbe continuare".

"Poichè il Comune è l’ente più vicino alle necessità dei cittadini riteniamo che sia urgente un’inversione di tendenza nel gestire le problematiche organizzative - aggiunge Auletta - il criterio non dovrebbe essere quello adottato in questi decenni ('alleggerire', esternalizzare, ridurre il personale, digitalizzare….) su cui persevera anche la Giunta Conti, ma recuperare e dare corpo alla vera funzione di un’istituzione che deve essere realmente al servizio della collettività. E proprio la riorganizzazione della macrostruttura da parte della Giunta Conti sarà anche al centro del confronto domani in Commissione con i rappresentanti dei lavoratori".

"È notizia importante la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei dipendenti comunali che in queste ore stanno manifestando il loro dissenso verso le scelte dell'attuale amministrazione - intervengono i capigruppo del Partito Democratico Matteo Trapani, de La città delle persone Paolo Martinelli e di Sinistra Unita per Pisa Luigi Sofia - i sindacati rappresentativi lamentano la poca 'correttezza, buona fede e trasparenza' rispetto alle scelte fatte disattendendo la norma contrattuale. Si denuncia anche il poco ascolto e la mancata inclusione verso i lavoratori che hanno visto decadere il loro protagonismo ogni volta che erano prese delle decisioni importanti. Solo qualche settimana fa la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno che chiedeva una maggiore attenzione sul tema e che avevamo proposto per rendere evidente quanto sia importante organizzare meglio e in modo efficace gli uffici della PM. La recente modifica del regolamento di Polizia municipale non ha aiutato questo miglioramento in quanto si è addirittura depotenziato l'ufficio togliendo la dirigenza. Sui temi posti dai lavoratori non possiamo che condividere ed è per questo che ribadiamo l'importanza di una gestione migliore dei turni e del personale e un'attenzione alla gestione che ha portato ad oggi allo stato di agitazione".