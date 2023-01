Stazione bus Sesta Porta: "Niente bagni e pochi spazi per i portatori di handicap"

"Gravi criticità" alla stazione autobus della Sesta Porta in via Battisti. "Sono molte le segnalazioni ricevute dai cittadini", spiega Diritti in Comune, elencando i problemi che sarebbero presenti presso il nodo del trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane.

"La stazione si trova al piano terra dell’edificio - si legge nella nota della lista - e nei locali si trovano la biglietteria e la sala di attesa, inoltre ci sono alcuni uffici al primo piano. In particolare le denunce riguardano il fatto che al piano terra sono del tutto assenti i bagni a servizio dei viaggiatori (divisi per sesso) e i bagni a servizio delle persone con ridotte capacità motorie. In realtà i bagni ci sarebbero sia per i viaggiatori che per i portatori di handicap, ma vengono usati dal personale e quindi sono rigorosamente chiusi. Crediamo che sia una situazione incresciosa ed incredibile visto che centinaia di persone ogni giorno utilizzano quella stazione".

"A questo si aggiunge - insiste Diritti in Comune - che la dotazione della sala di attesa è fatta di 2, 3 poltrone a mancano spazi adeguati per i portatori di handicap. All’esterno poi non esiste nessuna informazione visiva sui mezzi in partenza né sonora né visiva su un pannello luminoso, nè esistono percorsi a terra 'rilevati' per potersi orientare per i portatori di handicap".

"Per queste ragioni - conclude la nota - abbiamo inviato una segnalazione al Garante dei diritti delle persone disabili del Comune di Pisa evidenziando le criticità frutto di queste segnalazioni che abbiamo raccolto chiedendo di fare una verifica per quanto riguarda il rispetto delle normative di legge per una simile struttura. Al contempo abbiamo anche mandato una segnalazione specifica alla Asl rispetto alla assenza di bagni, chiedendo anche qui un riscontro urgente".