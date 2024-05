Stazione Leopolda, Fratelli d'Italia: "Troppi debiti, gestione fallimentare delle associazioni"

Lo scontro fra l'Associazione Casa della Città Leopolda e l'amministrazione comunale di Pisa appare insanabile. E' prevista per oggi, 31 maggio, la manifestazione sotto Palazzo Gambacorti contro la decisione di non rinnovare la convenzione per l'affidamento dell'immobile, che passa in gestione alla società partecipata Patrimonio Pisa. Dopo la conferma dell'assessore Filippo Bedini di "nessun passo indietro" sul punto, lo scorso aprile, ora è Fratelli d'Italia Pisa a rivendicare "il dovere, oltre che il diritto, di percorrere altre strade. Da un lato, garantendo che le associazioni che lo vogliono possano continuare a sfruttare gli spazi, dall'altro affidando la gestione a chi potrà essere in grado di creare un equilibrio tra la funzione sociale e culturale e un quadro economico sano".

In sostanza, si tratterebbe quindi di motivi economici. Nella nota diffusa oggi dal partito si legge che "a seguito di una interrogazione della consigliera Virginia Mancini sulla situazione economico-finanziaria relativa alla convenzione con l'Associazione Casa della Città Leopolda, nella quale si chiedeva tra le altre cose di sapere se risultano pagate tutte le spettanze dovute dall'Associazione in parola con l'Amministrazione Comunale, i dati che ad oggi sono arrivati da Sepi risultano estremamente preoccupanti: il debito ammonta a complessivi 330.488 euro, di cui 172.952 euro scaduto e 157.495 euro rateizzato. A questi importi è da aggiungere l'indennità di occupazione dovuta e non versata per il periodo gennaio-maggio 2024, che ammonta a quasi 50mila euro. La convenzione, infatti, risulta scaduta al 31 dicembre 2023".

"Ora prendendo atto delle polemiche che sono state sollevate in queste settimane dall'Associazione Casa della Città Leopolda - contrattacca Fratelli d'Italia Pisa - crediamo che una corretta informazione non possa prescindere dal rendersi conto della realtà delle cose e del percorso trasparente che l'amministrazione è obbligata a compiere per salvaguardare l'ente stesso. In questi senso, il Comune non 'butta fuori' nessuno. Le associazioni che hanno voluto incontrare l'amministrazione sono state ascoltate (l'associazione parla di "dialogo impossibile da 6 anni", di cui "il primo passo fu il taglio del contributo annuale" ndr). Sono allo studio soluzioni per ridurre al minimo i disagi 'fisiologici' derivanti dal cambio di gestione con la Patrimonio Pisa. Chi tenta di politicizzare la vicenda sa bene che non è politico il motivo della scelta del Comune di non rinnovare la convenzione: con una morosità come quella accumulata non era assolutamente possibile continuare a concedere all'attuale gestore la Leopolda. Ci sembra invece che si cerchi di alzare i toni proprio per non dire la verità: la gestione in particolare degli ultimi anni è stata fallimentare".