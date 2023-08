Pontedera, strada dissestata ai Villaggi: "Nessun intervento da parte del Comune"

"Non è una novità che le condizioni delle strade di Pontedera non siano delle migliori, ma quanto documentato da un sopralluogo nei quartieri dei Villaggi ha dell’incredibile". A denunciare la situazione dell'asfalto nel noto quartiere pontederese è Fratelli d'Italia.

"Come è possibile notare dalle nostre immagini, in prossimità di uno stop la strada è in pessimo stato: deformata e con la pavimentazione irregolare. Immaginate cosa può succedere se da questo tratto stradale ammalorato passa una persona in moto o una persona in bici, magari anziana. Il pericolo che qualcuno si faccia davvero male è altissimo. Anche gli automobilisti non sono immuni al problema, dato che il rischio di rovinare la propria vettura passando nel tratto disastrato in questione è altrettanto alto" sottolineano dal partito di Giorgia Meloni.

"Il fatto più allarmante, per non dire vergognoso, è che i cittadini ci hanno comunicato che il sindaco è passato sul posto e ha constato la situazione con i propri occhi ma, come documentato, non è stato mosso un dito: né un cartello di segnalazione né una transenna sono stati posizionati per avvertire del pericolo, figuriamoci un intervento risolutivo. Ancora una volta la sicurezza dei cittadini non viene messa al primo posto e questo non è più tollerabile e per questo i due consiglieri comunali Matteo Bagnoli e Franco Valleggi presenteranno un'interrogazione in Comune" concludono da Fratelli d'Italia.