Consiglio comunale e comunità scolastica d'accordo: no al parcheggio nel giardino delle 'Filzi'

"Una vittoria comune, condivisa e molto importante. Frutto dell'ascolto, del confronto e della partecipazione: politica e comunità unite per il bene della città". Ha utilizzato queste parole Elena Manescalchi, rappresentante della comunità scolastica delle 'Filzi' che nella seduta di lunedì 20 maggio ha seguito il Consiglio comunale nel raggiungimento dell'accordo tanto atteso.

La presentazione di una mozione popolare sostenuta in modo coeso ha ottenuto l'obiettivo, concordato dalla maggioranza che governa l'amministrazione comunale: il parcheggio in una porzione del giardino della scuola non verrà realizzato. Questo dettaglio inserito all'interno del più ampio programma di riqualificazione dell'intera zona compresa tra via Rindi e via Piave, finanziata dal Pnrr, è stato ufficialmente stralciato.

Nella mozione finale approvata all'unanimità da tutti gli attori dell'assemblea politica cittadina, letta dal capogruppo di Diritti in Comune Ciccio Auletta, è stato specificato che "il nuovo progetto dell'amministrazione comunale, che stralcia il dettaglio della realizzazione del parcheggio nel giardino scolastico, sarà presentato al Consiglio d'istituto delle 'Filzi' nella seduta di giovedì 23 maggio. Il Consiglio comunale quindi assume la proposta di stralcio di questa ipotesi di realizzazione e impegna la Giunta e il sindaco a presentare entro fine giugno, nelle Commissioni competenti e alla comunità scolastica, la nuova ipotesi progettuale e a ufficializzare il cronoprogramma della nuova ipotesi di realizzazione, concordata e condivisa con il Consiglio comunale e la comunità scolastica".

La seduta si era aperta con la lettura, da parte della portavoce della comunità scolastica, dei tratti salienti della mozione popolare presentata ufficialmente lo scorso 19 marzo, nella quale era stato sottolineato anche il sostegno completo per il programma di riqualificazione del quartiere, atteso da lungo tempo dai residenti e da tutte le persone che quotidianamente ne frequentano i servizi e gli esercizi commerciali.

A questo intervento ha fatto seguito quello del vicesindaco Raffaele Latrofa, che ha ringraziato "la cittadinanza per il confronto corretto e la partecipazione nel percorso progettuale. Ai tecnici comunali è stato chiesto di rivedere il progetto del parcheggio, stralciando la previsione oggetto della mozione popolare. Il giardino della scuola 'Filzi' quindi resterà così com'è, ma l'intera zona migliorerà grazie all'intervento di riqualificazione. Sarà realizzato un nuovo percorso in sicurezza per l'accesso all'istituto, mentre i posti auto verranno ricavati in un'altra zona del quartiere".

Dopodiché i capigruppo del Consiglio comunale si sono confrontati in una 'riunione fiume', che dai dieci minuti indicati dal presidente Alessandro Bargagna si è protratta per un'ora e mezzo. Il tempo necessario a scrivere la mozione conclusiva letta al termine della seduta, controfirmata dalla comunità scolastica.