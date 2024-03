Strisce blu attorno al complesso Marchesi, la reazione del PD: "Mossa del Comune per fare cassa"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Biondi e il segretario del circolo di quartiere del partito Mario Iannella intervengono sul tema dei nuovi parcheggi a pagamento nella zona del Complesso Marchesi. "In questi giorni abbiamo assistito alla sostituzione degli stalli bianchi in largo Concetto Marchesi e in altre strade limitrofe all’omonimo complesso scolastico con altre strisce blu, quindi a pagamento. Il complesso scolastico Marchesi ospita al suo interno l’istituto superiore 'Santoni' e il liceo 'Buonarroti', che con circa 1300 studenti risulta essere, nel Comune di Pisa, il complesso che giornalmente accoglie più studenti".

"Il personale scolastico in passato riusciva a trovare un piccolo sfogo per la sosta, seppur a tempo limitato, in corrispondenza del parcheggio della vicina Coop - spiegano i due rappresentanti del PD - poi non è stato più possibile vista l’introduzione di sbarre, evidentemente il Comune non ha saputo gestire in modo corretto il passaggio e non ha saputo evitare l’introduzione di queste delimitazioni".

Biondi e Iannella proseguono: "Siamo i primi a ritenere che non sia obbligatorio parcheggiare sotto il luogo di lavoro ma in questo caso vengono fatte delle scelte da parte dell’amministrazione comunale e da Pisamo senza nessun dialogo con il personale scolastico e soprattutto senza valutazioni adeguate sulla mobilità. Mobilità che risulta già inidonea soprattutto durante le fasi di ingresso ed uscita da scuola, senza anche idonei controlli".

"Questa è l’ennesima operazione per far cassa da parte di questa amministrazione - accusano Biondi e Iannella - senza prima aver studiato gli impatti delle proprie scelte. Riteniamo fondamentale che l’amministrazione torni indietro sui suoi passi ed apra un dialogo con il personale scolastico per trovare altre soluzioni. In secondo luogo se il Comune non intende riconoscere l’errore si istituisca un tavolo tra Pisamo e i mobility manager degli istituti per trovare un accordo sugli abbonamenti a prezzi convenzionati e ridotti per il personale docente e ATA".

"Contemporaneamente crediamo che sia da valutare, con la Provincia, eventuali possibilità di sosta all’interno degli spazi retrostanti del complesso Marchesi, visto la futura regolamentazione degli spazi antistanti il complesso per tutelare l’accesso di ambulanze e dei pulmini che trasportano anche gli studenti con disabilità".

"L'area del compesso Marchesi - aggiungono Mario Iannella e Marco Biondi - vive una sofferenza costante per il traffico, l'assenza di spazi per il parcheggio e la fruibilità degli istituti per i mezzi pubblici e i mezzi di soccorso. E' storia costante di ogni giorno quella di un pezzo di città bloccato e intasato. Di studenti che rischiano attraversamenti rischiosi e di insegnanti costretti a vagare alla ricerca di un luogo dove poter lasciare l'auto e recarsi a lavoro. Spiace constatare che l'amministrazione, invece di affrontare il problema, pensi solo a lucrare sull'afflusso attraverso nuovi parcheggi a pagamento".