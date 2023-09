Studenti pisani in visita al Parlamento Europeo

Un gruppo di studenti e studentesse provenienti da istituti scolastici e Pro Loco di tre Comuni del pisano - Guardistallo, Chianni e Montecatini Val di Cecina - hanno visitato, insieme ai rispettivi sindaci, il Parlamento Europeo a Bruxelles. “Un'opportunità per i giovani e per tutta la delegazione di scoprire il ruolo delle istituzioni comunitarie, promuovendo una maggiore comprensione dell'importanza della cooperazione europea” spiega l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega/gruppo ID) che ha fatto gli onori di casa e accompagnato i visitatori all’emiciclo del Parlamento, al Parlamentarium e presso gli uffici della Regione Toscana nella capitale Belga.

"Ho visto dei giovani attenti e ricettivi, felici e curiosi di capire come funziona questa grande macchina che tanto incide sulle nostre vite - aggiunge Ceccardi - al termine della visita, i ragazzi mi hanno ringraziato per questa esperienza ma in realtà sono io a ringraziarli, perché con il loro impegno, la loro energia e la loro sete di conoscenza, hanno dimostrato di rappresentare il futuro migliore a cui l’Europa possa aspirare”.

I giovani in visita nel cuore decisionale d’Europa, oltre ad impegnarsi negli studi scolastici, partecipano attivamente anche alla attività delle Pro Loco dei loro rispettivi Comuni. In particolare, quelli di Guardistallo hanno contribuito a realizzare il bando europeo rEU-Discovery. Il progetto ha coinvolto quattro Paesi europei - Italia, Spagna, Croazia e Portogallo - e portato alla nascita del gemellaggio tra il Comune di Guardistallo e il Comune spagnolo di Benaguasil.

“La visita a Bruxelles, grazie all’invito dall'onorevole Ceccardi, per Guardistallo ha avuto il sapore del primo incontro, della scoperta di un mondo di cui tanto abbiamo sentito parlare ma che non avevamo mai visto - afferma il sindaco di Guardistallo, Sandro Ceccarelli - per i ragazzi di 'Sentir Guardistallo' e per noi amministratori, è stata l'opportunità di vivere per la prima volta un ‘faccia a faccia’ con l'Europa. Visitare la città Belga accompagnati per mano dall’europarlamentare e dal suo staff, ci ha fatto sentire subito a casa in un territorio tutto da scoprire. L’Emiciclo del Parlamento europeo ha avuto un forte impatto su tutti noi, così come la visita alle Commissioni, al palazzo delle Regioni dove ha sede l’ufficio della Regione Toscana e all'Ambasciata, per parlare di valorizzazione dei nostri prodotti. Un’opportunità eccezionale, vissuta con grande entusiasmo, di cui vogliamo ringraziare Susanna Ceccardi che ha donato a questi ragazzi un sogno, una possibilità, una visione sul futuro”.

“È stata davvero una bella esperienza conoscere da vicino il cuore pulsante dell’Europa - dichiara il sindaco di Chianni, Giacomo Tarrini - coinvolgere i territori più periferici dimostra una sensibilità politica che fa onore a Susanna Ceccardi, che ci ha invitati al Parlamento Europeo. La capacità di intercettare le opportunità che l’Europa presenta fa la differenza alla fine della nostra esperienza amministrativa. Usciamo da questa tre giorni con spunti importanti per portare valore sui nostri territori. Un grazie sincero all’onorevole Ceccardi per l’opportunità che ci ha dato, facendoci conoscere i meccanismi di governo in ambito Europeo e la struttura di Regione Toscana a Bruxelles. Grazie anche al team di Regione Toscana per l’ospitalità e la disponibilità espressa al servizio dei territori”.

“La tre giorni a Bruxelles, organizzata dall'onorevole Susanna Ceccardi e dal suo preziosissimo staff, alla quale va tutta la nostra viva riconoscenza e gratitudine, è stata non solo bella perché ci ha dato modo di visitare un'importante capitale europea, ma anche perché ci ha dato modo di partecipare a due incontri, uno dei quali presso gli uffici della Regione Toscana, durante i quali il procedimento di richiesta di finanziamento tramite bandi europei è stato spiegato in maniera chiarissima e molto pratica. La presenza di alcuni giovani di un Comune della provincia di Bergamo, in collegamento, ha ulteriormente rinforzato questa esperienza che è stata fattiva e di stimolo per la nostra azione amministrativa. Il viaggio ha visto la presenza anche di altri amministratori i quali, proprio grazie a bandi europei, hanno avuto modo di intessere rapporti con città di altri Paesi europei dalla cui esperienza sono nati rapporti di proficua collaborazione. L'accoglienza, la praticità, la fattiva collaborazione sono le tre parole chiave che gli amministratori di uno dei Comuni più piccoli della Toscana portano belle strette nella valigia del ritorno” conclude il sindaco del Comune di Montecatini val di Cecina Francesco Auriemma, insieme all'assessore David Querci e alla consigliere Chiara Veronesi.