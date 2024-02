Detenuto suicida in carcere, La città delle persone: "Necessaria maggiore attenzione sulle criticità"

"Vogliamo esprimere profondo cordoglio per il tragico suicidio del detenuto del carcere Don Bosco in regime di semilibertà. 19 suicidi a livello nazionale in un mese e mezzo sono intollerabili, una delle evidenze dolorose di un fallimento del sistema carcerario italiano". Ad intervenire sul drammatico episodio avvenuto martedì 13 febbraio all'interno della casa circondariale pisana sono i consiglieri comunali di La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce.

"È sempre importante ricordarsi che non sono soltanto detenuti, sono persone. Alle molteplici criticità delle nostre carceri, denunciate pochi giorni fa dagli avvocati della camera penale della nostra città, non si sottrae certo il Don Bosco di Pisa - sottolineano i consiglieri - su questi temi, di recente, abbiamo voluto puntare un faro con un ordine del giorno in Consiglio comunale per la realizzazione di uno sportello delle tutele sociali all’interno del carcere, che abbia quali obiettivi l’ascolto, la presa in carico, la mediazione e l'orientamento dei detenuti. È necessario lavorare sulla mancanza di spazi, di prospettive, di igiene, ma soprattutto sulla mancanza di sufficiente personale penitenziario ed educativo. Le lavoratrici e i lavoratori del carcere si trovano a gestire carichi oltre ogni umana sopportazione, come non hanno mancato di sottolineare i sindacati del settore. Senza strutture, programmi adeguati, adeguato sostegno psicologico il carcere rischia di diventare un fattore scatenante o aggravante del disagio mentale, fino alle conseguenze più drammatiche".

"Da questo punto di vista, sarebbe importante che anche l'amministrazione comunale, pur non avendo competenze dirette, esercitasse un ruolo di sensibilizzazione e di pungolo - proseguono i rappresentanti di La città delle persone - lo abbiamo provato a sollecitare in Consiglio anche in sede di bilancio di previsione chiedendo risorse per progetti specifici, ma l'attenzione sulle problematiche che quotidianamente emergono in carcere continua a essere pressoché nulla. Inoltre, siamo in attesa che il sindaco nomini il garante per i diritti delle persone private della libertà personale. Il bando è scaduto il 15 novembre e i curricula sono già stati vagliati dalla conferenza dei Capigruppo in un clima condiviso, ora la nomina spetta al sindaco. C'è un tessuto di associazioni di volontariato che lavora quotidianamente per alleviare almeno in parte le carenze del sistema carcerario e il Comune dovrebbe partire da loro per capire come muoversi e dove indirizzare il suo impegno".



"Anche le persone in carcere sono cittadine e cittadini come tutte e tutti, come quelle che dormono sui marciapiedi, quelle che non trovano lavoro, quelle a cui manca il futuro. Da questo punto di vista ribadiamo il nostro impegno di forza di opposizione affinché il disagio sociale non continui a essere assente dall'agenda dell'azione amministrativa" concludono.