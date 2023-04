L'europarlamentare Ceccardi in visita all'ospedale Cisanello

Tappa all'ospedale Cisanello di Pisa oggi per l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi insieme al presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai. Insieme hanno visitato alcuni reparti del nosocomio pisano.

"Durante la visita abbiamo visto e discusso della situazione del Pronto Soccorso, accompagnati dal Dottor Massimo Santini, col quale abbiamo condiviso l’importanza dei nuovi posti letto che permetteranno di superare il problema attuale dei degenti stanziati sulle barelle - sottolinea Ceccardi - una vera eccellenza pisana è invece il Centro Chirurgico robotico diretto dalla professoressa Franca Melfi: con le tecnologie più avanzate, il personale medico può intervenire in modo più preciso e puntuale, garantendo un livello di servizio ancora migliore. Un Centro che è modello in Italia, perché solo qui avviene anche la formazione per l’uso della robotica a scopo medicale".

"Il dottor Falcone, infine, ci ha accompagnato al Centro malattie infettive, dove, dopo il Covid, sono state implementate procedure che garantiscono un livello di sicurezza anche per malattie che credevamo scomparse piuttosto che a nuovi virus - prosegue Ceccardi - voglio ringraziare la dottoressa Briani e tutto lo staff medico per la giornata di oggi: l’ospedale di Pisa e il suo personale medico si confermano una eccellenza di cui noi Pisani andiamo molto orgogliosi".

"La Regione Toscana deve investire più risorse possibili su questi reparti: la salute è un bene fondamentale che va sempre garantito ai massimi livelli, e il nostro personale medico non può essere lasciato solo ad affrontare le sfide della sanità del futuro” conclude l'europarlamentare.