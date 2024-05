La Port Authority mette in guardia: "Sviluppo della Darsena in bilico a causa del nuovo Piano del Parco"

Un sito produttivo di pregio, dove 25 cantieri lavorano quotidianamente per produrre imbarcazioni di lusso che, considerando l'intero indotto, danno a lavoro a circa 4mila maestranze. Alle cui spalle gravitano altrettante famiglie, che poggiano i loro progetti di vita sull'occupazione in questa nicchia della cantieristica navale.

La Darsena pisana è il fiore all'occhiello della Port Authority, eppure, secondo quanto sottolineato dal presidente Luciano Del Seppia, rischia di non andare incontro alla necessaria espansione a causa dei vincoli posti dal nuovo Piano integrato del Parco di San Rossore, in discussione in questa mesi all'interno della Regione Toscana. Il grido di allarme del massimo dirigente della società che gestisce anche il Canale dei Navicelli è stato lanciato nella seduta della Prima Commissione consiliare di martedì 21 maggio.

"Mi preme esprimere una forte preoccupazione in merito alla direzione che prenderà il Piano integrato del Parco - ha affermato Del Seppia - perché la Darsena è insediata ai margini del territorio gestito dall'Ente e, in caso di espansione delle aree di interesse, lo sviluppo dei cantieri verrebbe pesantemente limitato. Con possibili ricadute negative in termini di attrattività di nuovi investimenti da parte di aziende nazionali e internazionali e perdita di posti di lavoro".

Il presidente della Port Authority quindi ha rivolto un appello ai commissari e, più in generale, all'intero arco politico comunale: "Purtroppo il percorso partecipativo portato avanti dal Parco e dalla Regione è molto parziale e, nonostante abbia formulato ripetute richieste di visionare i dettagli relativi alla zona adiacente al sito dove sorgono i cantieri navali, non sono riuscito a ottenere risposte positive. Mi auguro che la politica pisana stia al fianco della Darsena nella richiesta indirizzata al Parco di lasciare un'area utile allo sviluppo sostenibile dei cantieri".

A fronte della cautela espressa dai commissari di minoranza in relazione alla definizione del Piano del Parco - Martinelli, Ferrante, Biondi - il presidente Ciavarella, insieme ai commissari di maggioranza - Nerini, Vouk, Poli - ha concluso sottolineando: "L'Ente Parco e la Regione devono garantire la partecipazione degli enti e degli organismi preposti nell’assumere decisioni che possono impattare pesantemente sullo sviluppo del settore della cantieristica navale che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra città e garantisce lavoro a molti nostri concittadini".