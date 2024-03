"Taglio delle convenzioni ai laboratori di analisi privati, a Pisa già ci sono difficoltà quotidiane"

"Nonostante la Asl Toscana Nord Ovest fosse a conoscenza della nuova normativa sulla riorganizzazione della rete dei laboratori del servizio sanitario nazionale (si parla di un decreto del maggio 2021), si è trovata del tutto impreparata. Infatti, non ha nemmeno avvertito i medici di famiglia che la maggioranza dei laboratori privati non sono più accreditati al servizio sanitario nazionale. In pratica i cittadini sono andati a fare le analisi nei laboratori privati e solo al momento del pagamento hanno scoperto di non avere più l’esenzione. E già questa è una grave mancanza comunicativa della Asl che non può avere scusanti. Oggi chi ha l’esenzione potrà fare le analisi solo presso i distretti sanitari e i laboratori ospedalieri, a meno che non voglia pagare per intero la prestazione".

E' il consigliere regionale di Fdi Diego Petrucci a segnalare il caso: "La diretta conseguenza - continua - sarà un aumento dei tempi d’attesa anche per fare un semplice esame del sangue e maggiori disagi per tutti i pazienti che godono di esenzione come anziani e malati oncologici. Immaginate le difficoltà che può avere una persona di una certa età a dover prenotare un esame attraverso la piattaforma ZeroCode. Ma veramente l’Azienda Sanitaria e la Regione pensano di poter mettere sulle sole spalle del pubblico tutti i servizi di analisi? A metà gennaio ho fatto un sopralluogo all’edificio 200 del Cisanello dove vengono effettuate 7 milioni e 200mila analisi all’anno e ci lavorano 230 professionisti. Ho constatato con mano le difficoltà quotidiane che devono affrontare dottori e tecnici, a partire dall’inadeguatezza della struttura in cui si trovano i laboratori. E ora, Asl e Regione anziché intervenire per risolvere i problemi esistenti, aumentano addirittura la mole di lavoro del personale".

"Presenterò una interrogazione in Consiglio regionale - annuncia il politico - per sapere perché la Asl Toscana Nord Ovest si è trovata del tutto impreparata alla nuova normativa, perché non ha comunicato prontamente ai medici di famiglia il venir meno delle convenzioni e se l’unica soluzione trovata sia far rivolgere gli esentati ai soli servizi pubblici".