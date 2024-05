Ancora tensioni, studenti pro Palestina contestano il ministro Bernini: annullato l'evento in centro

Non si placano le tensioni attorno al tema del conflitto in corso in Medio Oriente, con la mobilitazione degli studenti schierati a sostegno del popolo palestinese che ha fatto segnare un altro episodio di duro confronto nel pomeriggio di sabato 18 maggio in Borgo Stretto.

La direzione provinciale di Forza Italia aveva organizzato un incontro con il ministro dell’Università e Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini, per la campagna elettorale delle prossime elezioni europee (8-9 giugno). L’evento, al quale erano presenti anche l'assessore Riccardo Buscemi e la vicesindaco Raffaella Bonsangue, è stato annullato a causa di una manifestazione dei collettivi dell’Università di Pisa 'Free Palestine' che hanno contestato la ministra e le hanno impedito di parlare.

Unanime la condanna delle forze politiche di maggioranza nei riguardi dell'azione condotta dai manifestanti. "Quello che è successo a Pisa è gravissimo e inaccettabile e ci aspettiamo la solidarietà verso il ministro e la condanna di questi atti da parte del rettore e di tutte le forze politiche". Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

"L'iniziativa era prevista in un bar del centro storico di Pisa - spiega Stella - Quando siamo arrivati, abbiamo trovato decine di studenti con tamburi e bandiere palestinesi che, con il loro fare minaccioso, hanno impedito a simpatizzanti e iscritti di entrare nei locali. Questa è la sinistra che parla di libertà di espressione, e che impedisce con le minacce lo svolgimento di iniziative elettorali, mentre nelle università italiane il ministro Bernini consente il libero dibattito su qualunque tema. Un nostro dirigente, il coordinatore provinciale Lorenzo Paladini è stato addirittura spintonato e buttato in terra".

"E' la seconda volta nel giro di tre giorni che gli studenti di sinistra e pro Palestina dell'Università di Pisa si rendono responsabili di gravi episodi di intolleranza. Mercoledì scorso hanno aggredito gli Studenti per la Libertà che volevano leggere un comunicato di protesta per le occupazioni; oggi (ieri, ndr) hanno impedito ai militanti e ai simpatizzanti di Forza Italia di assistere a un incontro con il ministro Anna Maria Bernini, a cui va tutta la nostra solidarietà. Ci aspettiamo la ferma condanna e una presa di posizione netta da parte del rettore dell'Ateneo pisano". Lo afferma il vicesegretario nazionale di Forza Italia, on.Deborah Bergamini.

"Sempre di più in Toscana, ma non solo - osserva l'onorevole Bergamini - si moltiplicano episodi di intolleranza, di violenza e di chiusura a ogni tipo di dibattito, che sono davvero preoccupanti soprattutto se protagonisti sono ragazzi giovani, che dovrebbero essere mossi da ben altri sentimenti e atteggiamenti nei confronti della società, della politica e della cultura. E' un peccato vedere questi giovani prigionieri della dittatura del pensiero unico".

"Solidarietà al ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini e al coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Paladini, vittime dell’ennesimo agguato organizzato dai soliti delinquenti dei collettivi di sinistra e dei centri sociali che purtroppo conosco bene. Sono anni, se non decenni che questi estremisti, con la scusa della libertà di manifestazione, tentano di censurare qualunque voce non sia ideologicamente allineata al loro pensiero unico e di aggredire anche fisicamente gli avversari politici. E’ chiaro che se continuano a comportarsi in un modo così antidemocratico, è perché sentono di essere protetti da qualcuno, dentro o fuori l’Università" così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.

"Desidero esprimere la mia vicinanza al ministro Bernini - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega - il diritto di esprimere le proprie idee deve essere pienamente garantito a tutti e quindi quanto successo è molto grave. Costringere al silenzio un rappresentante delle istituzioni è un fatto che dovrebbe, quindi, far seriamente riflettere tutti".

Non sono mancate le prese di posizione dei manifestanti: "La Bernini sperava che questa ennesima sfilata si concludesse senza intoppi - commentano da Cambiare Rotta Pisa - nonostante sappia benissimo di ignorare da mesi le mobilitazioni universitarie in tutta Italia che chiedono anche a lei, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca, di rompere le complicità tra le università ed il regime sionista".

"La ministra, contestata più volte a Siena, Bologna, Roma e ora Pisa, continua a rifiutare qualsiasi incontro con la componente studentesca che da mesi chiede il boicottaggio accademico di Israele e da settimane ha piantato le tende, prendendo atto della chiusura al dialogo delle istituzioni universitarie e governative e dell'uso disinvolto che queste fanno della polizia e di accuse pretestuose per criminalizzare il dissenso".

Cambiare Rotta Pisa prosegue: "Di fronte alla presa di posizione degli studenti in mobilitazione a Pisa, la Bernini, da buona rappresentante del governo, ha tirato fuori la carta della mancata libertà di parola facendo passare gli studenti, che da mesi chiedono un confronto, come i violenti che limitano la libertà di espressione. L'esempio di oggi (ieri, ndr) è stato l'ennesima necessaria conferma di questo governo che continua impunemente ad armare il conflitto, ad aggiungere morti palestinesi e a sottrarre risorse a scuola, università e ospedali".

"Per questo motivo riconosciamo con ancora più forza - conclude il movimento - la necessità di essere in piazza il 1° giugno a Roma per mostrare l'opposizione delle nuove generazioni al governo Meloni, alla guerra esterna che sta conducendo in Palestina e sul fronte interno con la repressione del dissenso, rivendicando che è ingenuo pretendere

un'università diversa in un modo di produzione e riproduzione marcio alla radice".

Anche il movimento Studenti per la Palestina fa sentire la propria voce: "Dalle tende degli studenti e delle studentesse l’indicazione alla ministra Bernini è chiara: se vuole attraversare le città universitarie per la sua campagna elettorale, deve fare i conti con le loro richieste. In questo momento in cui la violenza bellica di Israele si intensifica a Gaza, con l’invasione di Rafah e la minaccia per 1,5 milioni di persone sfollate in quel territorio, non è accettabile che il nostro Governo e le sue cariche istituzionali rimangano fermi nelle loro posizioni di connivenza, sottraendosi alle richieste che centinaia di migliaia di persone in tutta Italia pongono".

"La ministra Bernini, anche in questa occasione, ha ben pensato di scappare dagli studenti e le studentesse, che hanno poi continuato la loro mobilitazione per le strade della città, con un corteo spontaneo e determinato, per rivendicare ovunque la libertà di studiare in un’Università priva di accordi e complicità con la guerra e il genocidio. La fuga della Bernini non fa altro che alimentare la determinazione a continuare l’accampamento e la mobilitazione studentesca. In questo momento non sono qualificabili dichiarazioni di circostanza da parte dei Rettorati, la CRUI e il Ministero, che devono prendersi la responsabilità di istituire un dialogo effettivo nel merito delle richieste".