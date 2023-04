Terricciola SiCura attacca sulla carenza di personale in Comune: "A rischio servizi e crescita del territorio"

"Passano gli anni ma i problemi rimangono i soliti: il Comune di Terricciola si trova in profonda crisi gestionale con una carenza permanente dell'organico". Attacca sul tema il capogruppo di Terricciola SiCura Matteo Arcenni. "Sono evidenti le responsabilità politiche di gestione della macchina amministrativa, la quale va a incidere negativamente sui servizi offerti ai cittadini e sulle possibilità di sviluppo del territorio, ma mette anche in difficoltà i nostri dipendenti costretti a svolgere più mansioni ed essere sommersi di richieste e pratiche".

"I cittadini e le attività economiche - insiste Arcenni - hanno bisogno di sicurezza, controlli e servizi, che non possono essere garantiti con l’attuale carenza di personale del Comune. Manca personale in ogni settore ma in primis nel settore tecnico, nel settore manutenzioni, nel settore igiene urbana, nel settore sicurezza. Nel corso del tempo, più volte, le problematiche legate alla carenza di personale sono state oggetto di segnalazione e interrogazioni da parte del nostro gruppo consiliare ma fino ad oggi, purtroppo, non sono seguite azioni risolutive da parte dell’Amministrazione".