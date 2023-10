"Tuttora irrisolto il problema ratti alla scuola primaria Gereschi. A questo proposito è arrivata la lettera di protesta dei genitori rivolta al sindaco Michele Conti, alla luce anche di un tema già affrontato una settimana fa, in Consiglio comunale. Dopo una settimana, ancora nessun intervento risolutorio da parte dell’amministrazione".

Scrive così la consigliera comunale Pd Maria Antonietta Scognamiglio, che in una nota rivolge anche "un ringraziamento particolare alla dirigente Rossana Condello, per essersi attivata dando una risposta immediata attraverso la determina per chiedere la pulizia straordinaria e derattizzazione per gli ambienti interni ed esterni alla scuola a spese dell'istituto". Sul tema ha quindi promosso un nuovo question time nella seduta del prossimo Consiglio comunale del 16 ottobre.

"La lettera dei rappresentanti di classe - prosegue Scognamiglio - mette in risalto una serie di questioni, ma soprattutto una inadeguatezza nel dare risposte chiare e tempestive vista la gravità della situazione, soprattutto lamentando il fatto che le risorse utilizzate per la pulizia straordinaria vengano sottratte dalle risorse alla didattica e al funzionamento dell’istituto. Credo che le risorse debbano essere esclusivamente a carico dell’amministrazione, così come lamentano i genitori nella lettera mandata dai rappresentanti della classe in questione".