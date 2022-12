Consiglio comunale, dopo la vendita tutelare i lavoratori di Toscana Aeroporti Handling

E’ stata approvata all’unanimità, nel Consiglio comunale di ieri pomeriggio, la mozione, proposta da tutte le forze politiche - primo firmatario Francesco Auletta (Diritti in Comune) - a difesa dei lavoratori di Toscana Aeroporti Handling, dopo l’annuncio della vendita di questa società che gestisce le attività e i servizi di assistenza aeroportuale a terra ad aeromobili, passeggeri e merci, negli scali di Firenze e Pisa. Il comparto impiega un totale di 322 lavoratori. Ad acquisire questa società è stata Alisud Spa.

Inoltre, tra i vari provvedimenti che sono stati approvati nella seduta di ieri pomeriggio, si segnalano in particolare il regolamento comunale sui passi carrabili e il regolamento comunale per l’assegnazione del contrassegno disabili per gli spazi di sosta.

Sempre ieri pomeriggio, poi, il sindaco di Pisa, Michele Conti, nel rispondere ad un question time del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), ha riferito che ha inviato proprio nella mattinata alla Prefettura di Pisa la richiesta d’intitolare lo slargo tra via Cannavari e Via delle Tricere a Raffaello Menasci, professore presso l’Università di Pisa, che a seguito delle leggi razziali, venne prelevato con la famiglia nel rastrellamento del ghetto di Roma del 1943 e ucciso all’arrivo ad Auschwitz e, inoltre, ha chiesto ad Università e ad altri enti, di designare un nominativo per formare una Commissione per capire perché le vicende storiche che portarono nel 62’ all’intitolazione di una strada all’ex rettore Giovanni D’Achiardi, uno dei responsabili dell’epurazione dei docenti e degli studenti ebrei dalla nostra università dopo l’emanazione delle leggi razziali.

All’inizio della seduta l’assessore Massimo Dringoli, nel rispondere ad un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sul recupero urbanistico dell’ex caserma Artale, ha riferito che occorre comunque aspettare il parere degli uffici.