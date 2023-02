Toscana Aeroporti: il consiglio comunale di Pisa approva mozione urgente a sostegno dei lavoratori in appalto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' stato approvato all'unanimità nel corso della seduta del Consiglio comunale di martedì 21 febbraio la mozione urgente di cui è primo firmatario il nostro capogruppo Ciccio Auletta, a sostegno dei lavoratori in appalto di Toscana Aeoporti. Nonostante le ripetute richieste dei sindacati e anche un precedente pronunciamento dello stesso Consiglio comunale, Toscana Aeroporti, Toscana Aeopoorti Handling e Consulta Avia-Partner non hanno aperto il tavolo di confronto richiesto dai sindacati, visto che il prossimo 31 marzo scadrà l'appalto in cui sono impiegati oltre cento lavoratori. Siamo di fronte a una situazione di incertezza inostenibile e inaccettabile per i lavoratori, che da mesi non hanno alcuna informazione su quale sarà il loro futuro occupazionale, se avranno o no ancora un lavoro. Una condizione pesantissima per chi è spesso anche costretto a un secondo lavoro, visti i bassi salari del contratto Multiservizi. Nel documento approvato si ribadisce ancora una volta la richiesta di convocare entro il mese di febbraio questo tavolo. Noi siamo favorevoli alla proposta di reinternalizzazione di questo personale, con la garanzia di tutti gli attuali livelli occupazionali, senza la perdita del lavoro per nessuno. Ancora una volta però registriamo l'assoluta latitanza e il silenzio dei rappresentanti di parte pubblica nel Cda di Toscana Aeroporti, a partire dal consigliere comunale della Lega, Gino Mannocci. Siamo al fianco dei lavoratori e sosterremo le eventuali azioni di lotta che verranno intraprese nei prossimi giorni a difesa dell'occupazione.

Una città in comune

Rifondazione Comunista