"Toscana Aeroporti abbassi i canoni di locazione delle attività commerciali del Galilei"

"Presenterò una mozione affinché la Regione chieda a Toscana Aeroporti una forte riduzione dei canoni di locazione per le attività commerciali dello scalo Galilei di Pisa". Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci: "La pandemia ha provocato una grave riduzione del traffico aereo con ricadute pesanti per l’aeroporto di Pisa, ma anche per tutte le attività e aziende dell’indotto, dai noleggiatori di autovetture, ai negozi, ai bar, che continuano, però, a pagare canoni di affitto mensili esorbitanti. Bisogna anche tenere conto che Toscana Aeroporti ha ricevuto un importante sostegno economico dal Governo nazionale e dalla Regione, quest’ultima ha recentemente erogato 10 milioni di euro alla società che gestisce gli aeroporti toscani. Con l’impegno che tali milioni servissero anche per fornire ristori alle aziende dell’indotto. Chiedo, perciò, alla Regione, attraverso i rappresentanti del Cda di Toscana Aeroporti, di attuare una sensibile riduzione dei canoni di locazione, per il 2020-2021, per tutte le attività commerciali dello scalo".