Tramvia a Pisa: chieste risorse in finanziaria dalla Lega, "opera insostenibile" per il Pd

Un atto che "accelera il progetto della tramvia di Pisa", per un opera che però "non sarebbe sostenibile". Sono le due posizioni contrastanti espresse rispettivamente dal deputato della Lega Edoardo Ziello e dal segretario comunale del Pd Andrea Ferrante. La tramvia per la città di Pisa è un progetto che a febbraio scorso è stato rilanciato dal Comune insieme a San Giuliano Terme, con la progettazione dei nuovi percorsi e per un costo stimato di 150 milioni di euro.

"Nella manovra economica che abbiamo approvato - esulta su Facebook Ziello parlando della finanziaria recentemente votata - dopo una lunga maratona no-stop, iniziata venerdì 23 e completata nella mattinata di sabato 24, sono riuscito a inserire un ordine del giorno collegato che, di fatto, accelera il progetto della tramvia di Pisa. Un nostro grande sogno pisano da circa 150 milioni che viene sostenuto in modo evidente da parte di questo governo e in particolare dal Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini".

L'atto fa riferimento ai fondi del Pnrr destinati alla mobilità sostenibile e alla stessa legge di bilancio 2023. "Il Ministro Giovannini - si legge nella mozione - decise di non finanziare il progetto con le risorse previste in quanto destinate a progetti nelle grandi città e nelle aree metropolitane". L'impegno del Governo approvato prevede "che una quota dello stanziamento delle risorse per la mobilità sostenibile del presente disegno di legge (la finanziaria ndr) venga destinata alla realizzazione del progetto della tramvia Stazione-Cisanello di Pisa".

Per il Pd, con Andrea Ferrante, Ziello ha "venduto come un successo ciò che invece è l'ennesima dimostrazione di irrilevanza data dalla destra pisana. In buona sostanza - scrive il segretario - l'ordine del giorno non dice nulla, limitandosi a ricordare che il progetto presentato è già stato bocciato (anche da un governo con la Lega in maggioranza) e che le risorse in palio col Pnrr sono andate ad altri. Per il resto si limita ad esprimere un auspicio di finanziamento, privo di qualsiasi concretezza e che, in quanto tale, non costa nulla".

Oltre a rimarcare la necessità di intervenire in città per la mobilità sostenibile, il Pd pone nel merito una chiusura al progetto della Tramvia, legata proprio a valutazioni ministeriali: "Noi per primi abbiamo presentato, ormai diversi anni fa, progetti per una linea tramviaria come quella in discussione. Ma da anni i tecnici ministeriali affermano che la sua gestione economica non sarebbe sostenibile, non essendo collegata a una rete estesa e con sufficienti volumi di utenza. Per questo riterremo più saggio prospettare alternative che, a parità di investimento, producano benefici maggiori e minori costi di esercizio. Questa saggezza, però, sembra mancare e da quattro anni si gira a vuoto".