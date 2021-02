Trapani (Pd): "Dopo il nostro Question Time arrivano i contributi affitto per le imprese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da mesi, insieme alle associazioni di categoria, chiediamo risposte per lavoratrici e lavoratori, per le imprese commerciali, artigianali e per gli studi professionali che attendono i contributi a sostegno degli oneri di locazione.

Abbiamo più volte sollecitato il sindaco Michele Conti e la Giunta ma solo in questi giorni abbiamo avuto ascolto e, dopo quasi un anno, arriveranno i bonifici sui conti correnti dei richiedenti che ne hanno diritto già nella prossima settimana.

La crisi scaturita dall’emergenza sanitaria ha messo in ulteriore difficoltà quasi tutti i settori ma dei contributi promessi dal Comune e per cui erano state presentate le domande non si era saputo più nulla.

Ci si è ricordati di questi soldi solo dopo il “Question Time” da noi depositato e dopo le continue pressioni dalle associazioni di categoria, alle quali va il nostro ringraziamento. Un grande risultato ma arrivato in enorme ritardo (l'annuncio risale ad aprile 2020, perciò son passati quasi 10 mesi).

Pensiamo sia inaccettabile promettere contributi e sostegni solo per slogan senza poi attivarsi seriamente.

Noi ci prendiamo anche la briga di ricordare questi passaggi, stimoliamo, come abbiamo fatto anche stavolta, e vigileremo perché tutto proceda come deve.

Ci aspettiamo un impegno da parte di tutti, Giunta e Consiglio Comunale, per far ripartire il turismo e il commercio, anche iniziando a programmare quelli che saranno gli investimenti che saranno possibili col Recovery Fund. Questa è una sfida che non possiamo perdere e per la quale non sono più ammessi errori o ritardi del genere da parte della Giunta. Per ogni errore si rischia di far abbassare per sempre delle saracinesche di un negozio, di far perdere il lavoro a delle persone o di far chiudere interi pezzi della nostra economia cittadina.

Avere a cuore Pisa vuol dire sostenere ogni attività con tutti i mezzi e senza errori.