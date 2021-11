Trapani (Pd): "Infrastrutture e false promesse dell'amministrazione Conti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Abbiamo appreso dai quotidiani che tutto sarebbe a posto e che a Pisa, grazie alla lega, si investirà su linee ferroviarie e cittadelle aeroportuali. Tutto ciò invece non è vero e lo conferma nella risposta al Question time l'ass. Dringoli che dichiara che solo chi non ha letto il Piano strutturale intercomunale può dire ciò. Peccato che tutto ciò lo abbia sostenuto il Sindaco insieme al suo assessore negli articoli apparsi qualche giorno fa. In realtà ad oggi tutto è rallentato proprio perché la lega aveva deciso di proseguire, grazie alla connivenza della passata Cascina leghista, facendo un pastrocchio su un Piano che va ormai avanti da più di 3 anni. La nuova amministrazione cascinese ha pertanto chiesto integrazioni e miglioramenti, con l’intenzione di correggere anche evidenti errori e mancanze contenute nella pianificazione. Visto che a Pisa è tutto bloccato da ormai 2 anni sarebbe il caso che la lega e il sindaco decidessero di governare e non annunciare quello che non ci sta nel piano: non ci stanno linee ferroviarie e la stessa cittadella, frutto di un'osservazione di Toscana Aeroporti e non del Comune, riguarda più la costruzione di hotel, negozi, RSA piuttosto che essere un progetto di vero rilancio sostenibile della città e dell'aeroporto.

Matteo Trapani,

Capogruppo Pd in Consiglio comunale