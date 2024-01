Ufficio postale di Porta a Lucca e I Passi, Davide Rizza (Pd): “La chiusura è un grave disservizio per i cittadini. Poste Italiane e l’amministrazione comunale facciano la propria parte”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“L’ufficio postale di Porta a Lucca e I Passi, in via Lucchese, è chiuso ormai dallo scorso 16 novembre, con gravi disagi non solo per i cittadini di due quartieri popolosi della città, ma anche per molti altri residenti (e non) che transitano dalla zona e usufruiscono abitualmente di quell’ufficio”. Così Davide Rizza, segretario del circolo del Partito Democratico di Porta a Lucca – Gagno – I Passi – Porta Nuova. “Secondo Poste Italiane i lavori si sarebbero dovuti concludere lo scorso 10 gennaio, ma non ci sono ancora notizie di alcun tipo. I cittadini, con cui ci confrontiamo abitualmente tutti i giorni, ci hanno segnalato la problematica fin da subito e non abbiamo mai smesso di seguirla. Bene ha fatto il gruppo del Partito Democratico, tramite il capogruppo Matteo Trapani, a presentare un question time sull’argomento al Consiglio comunale. Sappiamo che le competenze dirette dell’ufficio postale siano di Poste Italiane e non del Comune di Pisa, ma l’amministrazione comunale dovrebbe attivarsi e collaborare con l’azienda per trovare, ad esempio, altre sedi per l’ufficio, e in ogni caso fare chiarezza sulla questione. Il timore è che la situazione attuale possa essere il preludio a una chiusura definitiva dell’ufficio postale, facendo venire meno un presidio fondamentale per i cittadini, soprattutto per i più anziani”.