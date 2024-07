'Un anno di opposizione' a Pisa: incontro pubblico per la coalizione civica progressista

Sabato 20 luglio, al circolo 'Il Fortino' di Marina di Pisa in via della Sirenetta 6, si terrà l'assemblea aperta del Progetto civico e progressista, dal titolo 'Un anno di opposizione'. Partito Democratico, La città delle persone, Sinistra Unita per Pisa e + Europa hanno organizzato questo appuntamento per fare il punto sull'attività interna ed esterna al Consiglio comunale, a un anno dalle ultime elezioni amministrative.

"Racconteremo questi mesi di battaglie e di proposte - spiega Paolo Martinelli, coordinatore del Progetto civico e progressista - rispetto ad alcuni aspetti delle politiche dell'amministrazione Conti incapace di immaginare un futuro per Pisa. E' stato un anno in cui abbiamo lavorato moltissimo per far emergere un'idea diversa di città, con proposte concrete, anche attraverso un lavoro quotidiano in Consiglio comunale da parte dei gruppi facenti parte della Coalizione Civica e Progressista, che condivideremo durante l'assemblea. Sarà una serata conviviale per ritrovarci prima della pausa estiva, un’occasione per le cittadine e i cittadini, per dire la propria, per condividere idee e proposte, per partecipare attivamente alla costruzione di un'alternativa necessaria. L'invito è rivolto davvero a tutte le pisane e a tutti i pisani che hanno a cuore il futuro della città. Il percorso del coordinamento politico civico e progressista continua anche in vista di iniziative tematiche che proseguiranno da settembre, in autunno, portando avanti quell’azione quotidiana di opposizione fuori e dentro il consiglio comunale".

Si parte alle 20 con una cena di autofinanziamento, 20 euro per gli adulti 10 per i bambini, per la quale è possibile prenotare chiamando lo 05036195, mentre l'assemblea pubblica verrà aperta alle 21.45.