Una città in comune compie 11 anni: pranzo di autofinanziamento al Circolo Arci di Putignano

"Ci sembra ieri quando abbiamo iniziato a muovere i nostri primi passi a Pisa. Eppure era il marzo 2013 quando centinaia di persone si ritrovarono in assemblea alla Limonaia per decidere di intraprendere un percorso politico nuovo e inusuale. Nel tempo siamo cresciuti, abbiamo messo radici in città, abbiamo incontrato tante nuove persone, ma la direzione è rimasta la stessa fin dal primo giorno: pace, ambiente, diritti e giustizia sociale. Quest’anno la nostra lista di cittadinanza compie 11 anni, una felice anomalia nel panorama politico locale e nazionale". A ricordare gli esordi è Una città in comune che lancia, per celebrare l'importante traguardo, un pranzo di autofinanziamento che si svolgerà domenica 7 aprile alle ore 13 al Circolo Arci di Putignano (per prenotare basta mandare un messaggio al numero WhatsApp: 3513636773).

"Sarà una occasione per rilanciare la campagna di tesseramento 2024 e sostenere anche economicamente la nostra attività politica: un tessuto quotidiano di iniziative, proposte, lotte per costruire insieme la città di domani - sottolineano gli attivisti - la nuova tessera riproduce un’opera di Banksy, reinterpretandola. Mentre nell’opera originale la bambina va a sovrapporre elementi decorativi ad una svastica dipinta sul muro, noi abbiamo voluto coprire, con il logo UCIC, le sagome di tre militari in assetto da guerra, a significare il nostro incessante impegno per la pace, il disarmo e la demilitarizzazione delle nostre aree. In una fase storica in cui la guerra sembra essere l’unica risposta che le nazioni riescono a dare alle crisi internazionali e in cui si torna a parlare di riarmo dell’Europa, vogliamo ribadire più che mai che la strada per la pace sia quella della diplomazia e non quella di rinforzare gli arsenali" concludono da Una città in comune.