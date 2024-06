Una città in comune sul Teatro di Calambrone: "No al nuovo parcheggio, sì al recupero e alla valorizzazione dell'area verde"

Una città in comune, in Consiglio comunale a Pisa con Diritti in comune, ha tenuto una conferenza stampa presso il Teatro di Calambrone, la cui area verde è stata destinata ad uso di parcheggio temporaneo dal voto della maggioranza in assemblea. Il gruppo politico ribadisce la propria contrarietà alla misura: "Mentre in altre città si usano le possibilità date dalla normativa per sperimentazioni di recupero di aree dismesse per iniziative culturali, sociali ed associative, a Pisa si sfrutta per fare l’ennesimo parcheggio, cercando di spacciarlo per temporaneo quando è chiaro che questa scelta diventerà definitiva. Infatti la motivazione per cui si procede a questo intervento è che, secondo quanto scritto nella proposta di delibera, le 'aree di sosta sono insufficienti'. La proposta pilota di questa rigenerazione alla rovescia è l’area verde intorno al teatro del Calambrone, emblema dell’abbandono di uno spazio culturale sul quale da anni e anni manca qualsiasi progetto di riqualificazione e gestione".

"Quello di cui oggi ha bisogno il litorale - prosegue la lista - è un altro modello di sviluppo a partire dalla rispondere alla necessità di spazi sociali e centri collettivi e di aggregazione. A dirlo sono prima di tutto i residenti, che hanno visto e denunciato come la struttura del Teatro, recuperata con una spesa superiore al milione di euro, versa in totale stato di abbandono, venendo meno alla funzione sociale e culturale per cui era stata concepita. Un progetto di rilancio delle attività che coinvolga gli operatori della cultura a prendere in considerazione il Teatro di Calambrone come sede di proprie iniziative, soprattutto nella stagione estiva, è urgente quanto necessario".

Una città in comune rilancia la proposta del "concorso di idee aperto alla cittadinanza, a partire dai residenti a Calambrone, affinché il Teatro venga realmente vissuto definendo regole che garantiscano la fruibilità del bene a favore della collettività con un modello di gestione comunitaria e partecipata. E visto che si parla di 'usi temporanei', che si dia spazio ad una reale sperimentazione accogliendo le proposte dei cittadini e delle cittadine che vivono quotidianamente l’area per l’uso e la valorizzazione immediata dell’area verde, oggi lasciata all’incuria. Che sia luogo di incontro e di socialità, uno spazio giochi per bambini, uno spazio per una mostra d’arte, un concerto, una rassegna teatrale, ogni alternativa è preferibile all’ennesima perdita di terreno".

"Occorre bloccare assolutamente il progetto di un nuovo parcheggio - conclude la lista - anche perché la Giunta Conti intende ripetere lo stesso scempio ambientale anche su altre verdi nel centro cittadino. Il modello di mobilità, che ancora una volta l’amministrazione locale incentiva e promuove, è incentrato sempre e solo sull’auto privata con gli effetti negativi che tutto questo ha sul traffico e sull’inquinamento, e l’unica opzione percorsa è quella di moltiplicare i parcheggi occupando qualsiasi area verde disponibile. Occorre andare nella direzione opposta: si potrebbero utilizzare i molti parcheggi scambiatori già esistenti in città, e che in estate sono sottoutilizzati, per far partire da lì delle comode, veloci e frequenti navette al prezzo del bus urbano da e verso Marina di Pisa e Tirrenia, che potrebbero inoltre fornire un servizio più efficiente perché più capillare, decongestionando le strade verso il mare dal traffico e dalle code che nessuno vuole".