Uniti per Calci: "Manutenzione del verde, stessa cooperativa maggiori controlli?"

“Il Comune di Calci ha rinnovato il contratto di appalto per la manutenzione del verde alla stessa cooperativa che se ne è occupata nell'ultimo anno. Eppure sono stati numerosi i calcesani che hanno espresso, anche sui social network, le loro lamentele in merito a come erano stati eseguiti i lavori" afferma Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci. “Anche noi, non molto tempo fa, evidenziando talune irregolarità nello svolgimento del servizio, avevamo chiesto all’amministrazione di controllare attentamente che i lavori venissero svolti come da contratto, contestando quanto non eseguito a regola d'arte.

Il Sindaco e l'assessore ai lavori pubblici non hanno mai risposto. “Avevamo dunque legittimamente ritenuto che le nostre contestazioni fossero state condivise” prosegue Serena Sbrana. “E invece, in un assolato e silenzioso martedì di metà agosto, l'amministrazione ha rinnovato il contratto alla stessa cooperativa. Ora, delle due l’una: o il Comune ritiene che il lavoro svolto il primo anno sia stato adeguato — e non si tiri in ballo l’emergenza Covid, visto che ha determinato la sospensione dei lavori per un solo mese — oppure, ed è quello che speriamo, il rinnovo significa un impegno concreto a vigilare. Anche perché il rinnovo del contratto comporterà una spesa per il Comune di altri 72.000 euro; pertanto è del tutto legittimo aspettarsi che vi sia un accurato controllo da parte dell'amministrazione”.