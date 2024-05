Università di Pisa, elezioni studentesche: Sinistra per… si conferma prima lista, dal 1995 la scelta della comunità studentesca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ieri si sono concluse le elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca in UniPi. Elezioni che si sono tenute in uno scenario rinnovato e inedito da tempo, popolato da cinque liste: tra queste il centro-destra e le giovanili di partito dell'attuale colore al governo. All'interno del più ampio contesto politico nazionale, ancora guidato dall'estrema destra, all'Università di Pisa si riconferma la volontà della comunità studentesca pisana di scegliere l'indipendenza, l'antifascismo e la giustizia sociale. Sinistra per…, alla vigilia del proprio trentennale, con oltre il 60% delle preferenze esprime la totalità degli organi centrali: 4 senatori accademici su 4, 2 consiglieri di amministrazione su 2, 2 membri del CUG su 2 e ben 20 membri del Consiglio Studentesco su 25. A ciò si abbinano 5 membri del Consiglio Territoriale degli Studenti su 7. È quindi con orgoglio e con un forte senso di responsabilità che diciamo grazie a chi ci ha votato e a tutte le persone che continuano a credere in un'Università realmente accessibile e che si contrappone a logiche individualistiche, meritocratiche e di potere. Abbiamo e avremo sempre l’obiettivo di migliorare la condizione della comunità studentesca, sia dentro che fuori dall’Università. In questo periodo storico, dove pesa come un macigno sulle nostre spalle la logica e retorica meritocratica, l’obiettivo cardine del nostro operato è costruire un’Università che sia rivolta al benessere collettivo e che metta al centro l’acquisizione di conoscenza al posto del risultato accademico. In contrapposizione alla narrazione egemone che vede l’Università sempre più come una torre d’avorio e osservata speciale delle politiche securitarie di questo paese, noi ne rivendichiamo il ruolo sociale, politico e trasformativo. Per questi motivi, immediatamente dopo la vittoria, siamo a lottare in presidio al Giardino della Biblioteca di Storia e Filosofia, per la Palestina libera e contro ogni forma di repressione, e sabato 18 maggio saremo di nuovo a fianco del Collettivo di Fabbrica della Ex GKN a Firenze!