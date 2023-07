"Tramvia, recupero del Santa Chiara e mobilità dolce": l'agenda di Massimo Dringoli

Dopo i molti obiettivi centrati e i tanti progetti tradotti dalla carta alla pratica, Massimo Dringoli ha ottenuto la conferma di assessore con le deleghe a urbanistica, mobilità urbana ed extraurbana ed edilizia privata nella consiliatura che terminerà il mandato nel 2028. Un incarico "accettato con grande entusiasmo e con il forte desiderio di portare a termine tutte quelle partite che condurranno la città verso il futuro - spiega Dringoli - la stima e il rapporto di fiducia tra me e il sindaco Conti sono solidissimi: condividiamo tutti i progetti per lo sviluppo delle potenzialità di Pisa".

Nella visione dell'assessore Massimo Dringoli i capisaldi del programma di mandato sono cinque: "Tutti equamente importanti, perché lo sviluppo di Pisa passa attraverso una serie di progetti strettamente interconnessi tra loro, con una continuità di interventi che va dalla mobilità dolce alle infrastrutture, passando per riqualificazioni e innovazioni".

Il primo punto in agenda "riguarda il passaggio alla fase pienamente operativa del Piano Strutturale intercomunale". "Un progetto che coinvolgerà una larga detta della popolazione residente alle porte del Comune di Pisa - spiega Dringoli - il documento siglato con l'amministrazione di Cascina garantirà uno sviluppo organico e coordinato dei due territori, da sempre strettamente interconnessi".

C'è poi la grande partita della tramvia: "Stiamo lavorando per la redazione dello studio di fattibilità del progetto, da presentare entro la fine dell'anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della pubblicazione del bando per l'accesso ai fondi". Dringoli prosegue: "L'opera è strutturata su un ramo principale, da cui partono due direttrici cruciali per il centro urbano e la periferia. La linea principale collegherà la stazione centrale con l'ospedale Cisanello, le ramificazioni invece raggiungeranno piazza Manin e il complesso del Cnr, al confine con il Comune di San Giuliano Terme".

Terzo passaggio chiave nell'agenda del prossimo quinquennio è il recupero e la riqualificazione del complesso del Santa Chiara. "I volumi, gli spazi e il contesto delle strutture si prestano alla perfezione per la creazione di un centro congressi di respiro internazionale - afferma l'assessore - francamente non comprendo le posizioni ostruzionistiche di chi si oppone al progetto. L'ex polo ospedaliero è calato all'interno del sito Unesco, vicinissimo alla stazione di San Rossore e a importanti snodi stradali. Portare convegni e congressisti nel cuore di Pisa non potrà che generare opportunità positive per tutta la città. Il progetto Chipperfield ovviamente rimarrà come guida per quello che dovrà essere tutto il recupero della zona".

Legato a doppio filo al Santa Chiara è il lavoro da svolgere di concerto con Ferrovie dello Stato: "Il programma di superamento ed eliminazione dei passaggi a livello nei quartieri urbani deve proseguire - spiega Massimo Dringoli - e dovremo dare seguito al miglioramento della stazione di San Rossore e al potenziamento dei collegamenti con l'intera area vasta della Toscana nord ovest".

Ulteriore punto in agenda "il completamento della rete ciclabile che attraversa il territorio pisano - conclude l'assessore - il piano della mobilità sostenibile è cruciale per spingere i cittadini a limitare l'utilizzo dei mezzi a motore privati, ma anche per intercettare e incrementare un segmento di turismo che, soprattutto nel nord Europa, è molto sviluppato".