La richiesta di Ciacchini: "Palazzo Gambacorti esponga la bandiera del Donetsk"

Prima uscitra pubblica del consigliere Valerio Ciacchini dopo l'uscita dal gruppo consiliare della Lega della scorsa settimana e il suo successivo ingresso nel gruppo 'Ancora Italia sovrana e popolare'. Ciacchini ha presentato al sindaco Conti un'interpellanza per chiedere che venga esposta al balcone del palazzo comunale che si affaccia su piazza XX Settembre, accanto alla bandiera Ucraina, anche la bandiera di Donetsk, uno dei popoli del Dombass, a suo dire, vittime dell'aggressione Ucraina.

"Dal 2014 - così scrive Ciacchini - quindi da ben otto anni è in atto un'aggressione militare con artiglieria pesante, da parte della Ucraina verso l'oblast di etnia russofona del Dombass. Tale aggressione avviene prevalentemente con bombardamenti che hanno causato migliaia di morti nella popolazione civile del Dombass fra studenti, pazienti ospedalieri, bambini, donne e anziani, frequentatori di mercati e negozi, ma anche fra le milizie di ambo le parti, nell’assordante silenzio internazionale, per un totale di ben 15.000 morti".

"Al fine di sanare questa grave situazione sono stati realizzati e firmati dai soggetti interessati due trattati, Minsk e Minsk 2, dove l’Ucraina si impegnava a interrompere questa mattanza indiscriminata, ma poi nella realtà disattendendo a quanto si era impegnata a fare. La Russia a febbraio del 2022 è entrata in modo assolutamente da condannare, direttamente in questo conflitto, contro l’Ucraina, con l’obiettivo di liberare e salvare militarmente le popolazioni russofone dell’Oblast del Donbass vittime da ben otto anni dell’aggressione. Quindi risultano allo stato attuale il popolo ucraino aggredito dalla Russia e il popolo del Dombass aggredito dall'Ucraina".

Al balcone principale del Comune di Pisa sono esposte alcune bandiere fra cui quella della Ucraina, evidentemente rivolta a manifestare da parte della cittadinanza pisana la vicinanza al popolo ucraino per l’aggressione militare subita da parte della Russia. Chiedo quindi al sindaco Conti - scrive Ciacchini - che si faccia promotore anche della manifestazione di vicinanza dei cittadini pisani alle popolazioni russofone del Dombass massacrate da ben otto anni dall'aggressione militare da parte dello Stato di cui sono cittadini, cioè l’Ucraina e quindi, in modo simbolico, esponga allo stesso balcone accanto a quella dell'Ucraina, anche la bandiera di Donetsk, uno dei popoli del Dombass vittime dell'aggressione ucraina. Questo per significare che i cittadini pisani non fanno distinzione fra vittime di serie A, quelle ucraine, e vittime di serie B, quelle del Dombass, come il pensiero unico dominante invece vorrebbe".