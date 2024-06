Ex-Stallette in vendita, l'accusa di Auletta (Ucic): "A Pisa l'arte è sotto sfratto"

A marzo la giunta Conti ha annunciato l’intenzione di mettere in vendita le ex-Stallette. Lo comunica Francesco Auletta, capogruppo di Diritti in Comune all'interno del Consiglio comunale. "Si tratta di un immobile pubblico nel cuore della città, il cui recupero è costato milioni di soldi pubblici, che sarà di fatto sottratto alla collettività e svenduto" spiega il consigliere di opposizione.

"Ma non finisce qui. Le ex-Stallette sono lo spazio in cui lavorano decine di giovani artiste e artisti, che rappresentano un’eccellenza nazionale ed internazionale nel campo dell'animazione in 2D, ovvero dei cartoni animati. Venderle significherà sfrattarli e allontanarli, con tutte le conseguenza che questo produrrà non solo in termini economici e lavorativi, ma anche di impoverimento della città sul piano culturale e artistico. Un vero e proprio processo di desertificazione".

Auletta va avanti: "Non si può negare che in questi anni questo spazio pubblico si stato sottoutilizzato, se si considerano tutte le potenzialità che aveva e che ha. Ma sicuramente non è un posto vuoto e abbandonato. Abbiamo incontrato e conosciuto in queste settimane i lavoratori e le lavoratrici che in questi anni ogni giorno lo hanno animato, ed è da loro e con loro che occorre ripartire per rilanciare luoghi come questo".

I professionisti attivi nelle Ex-Stallette forniscono la loro testimonianza: "L'ala della struttura che occupiamo è attrezzata con computer, tavolette grafiche, proiettori, sale riunioni e spazi comuni, dove attraverso le nostre abilità professionali contribuiamo alla realizzazione di diverse fasi del processo creativo volto alla produzione di serie TV e film animati per grandi e piccini".

"La collaborazione tra Film Commission Toscana e lo studio Doghead Animation a Pisa nasce all'inizio del 2021 - proseguono - con una concessione di una parte della struttura di Manifatture Digitali Cinema, inizialmente con lo

scopo di organizzare workshop formativi riguardanti animazione 2D per formare nuove figure professionali per produzioni che sarebbero iniziate entro breve tempo. I corsi formativi sono stati svolti dai collaboratori dello studio Doghead Animation e hanno visto frequentare più di 100 studenti durante il corso degli anni, molti dei quali ad oggi lavorano nel nostro settore".

"Allo stesso tempo, sempre dal 2021, un numero variabile di collaboratori provenienti da tutta Italia (e non solo) ha utilizzato gli uffici in pianta stabile per il proprio operato, lavorando a progetti sia italiani che internazionali, andati in onda per emittenti del calibro di Netflix, Rai, Warner Bros e Prime Video".

Poi la doccia fredda: "Dopo questo periodo, nel febbraio 2024 Doghead Animation ci ha comunicato improvvisamente la decisione insindacabile da parte del comune che a giugno di quest'anno il contratto con la Film Commission non sarebbe stato rinnovato e che gli spazi sarebbero stati sgomberati in via definitiva. Nella sorpresa generale i professionisti all'interno dello studio si sono trovati di fronte all'unica soluzione di dover ricorrere al lavoro da remoto, nonostante molti di loro, per questioni organizzative di vicinanza al luogo di lavoro, avessero preso l'iniziativa di risiedere nel comune pisano".

"Questi spazi sono stati ristrutturati con fondi pubblici, una privatizzazione non solo sarebbe ingiusta ma rischierebbe anche di lasciare all'abbandono spazi che tuttora ospitano giovani ragazzi che lavorano, portando avanti un settore in Italia già penalizzato e poco valorizzato a dispetto dell'impatto culturale che apporta, si vedano per esempio il successo delle recenti serie di Zerocalcare, realizzate in gran parte anche in questi stessi spazi".

"In gioco c’è una partita importante, che riguarda il modello di città e di economia di Pisa - incalza Ciccio Auletta - Siamo di fronte a lavoratori e lavoratrici che si sono trasferiti nella nostra città e che oggi si trovano a dover subire le conseguenze della mancanza di politiche pubbliche adeguate e lungimiranti. Altro che Pisa città della conoscenza, dell'innovazione e della produzione culturale".

"Facciamo appello a tutta la città, a partire da chi lavora ed opera in questo settore, a prendere parola perché le ex Stallette non sia vendute e sia ascoltato il grido di allarme che i lavoratori e le lavoratrici hanno lanciato, perché parla del futuro. Garantire continuità alla loro presenza in quello spazio è infatti il primo passo per rilanciarlo, e fare di Pisa una città che si prende cura dei beni pubblici e tutela attivamente il lavoro in ogni ambito, incluso il settore artistico".