Vendita Toscana Aeroporti Handling: la Seconda commissione consiliare chiama Enac

La Seconda commissione di controllo e garanzia invita Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile ad un incontro urgente: la questione sul tavolo è quella della vendita del settore handling degli aeroporti di Pisa e Firenze.

"Accanto alla richiesta di un incontro - afferma la presidente della Seconda commissione Olivia Picchi (Pd) - abbiamo depositato una richiesta di parere, sempre a Enac, se la vendita di Toscana Aeroporti Handling all'offerente Consulta viola o meno le regole del mercato in merito alle previsioni normative sulla libera concorrenza. Un passaggio fondamentale nato da un impegno costante, e sottolineo unanime della Commissione, di tutela dello scalo pisano e soprattutto dei lavoratori diretti e di quelli delle ditte in subappalto".

"Le ombre su questa vendita sono tante per la poca chiarezza con cui è nata e per la fumosità delle condizioni con cui questa deve avvenire. La preoccupazione maggiore riguarda il tema dei lavoratori e delle lavoratrici sia dal punto di vista della tenuta della base occupazionale, si parla di oltre 500 posti di lavoro complessivi, sia da quello delle condizioni di lavoro - sottolinea Picchi - siamo di fronte a una società con note criticità e che occupa oggi 70 dipendenti. Una dimensione aziendale che appare inadeguata a gestire una realtà 7 volte più grande. Non è accettabile svendere l'attività che costituisce il cuore dei servizi senza le dovute garanzie sia per lavoratori e lavoratrici, sia per quanto riguarda i servizi all'utenza".

"Per questo abbiamo interessato Enac che speriamo accolga il nostro invito - conclude - un interessamento che ha lo scopo di accendere i riflettori del massimo ente deputato su un'operazione che è tutt'altro che chiara e trasparente".