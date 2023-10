Spazi esterni delle scuole: "Bocciato odg su mappatura e verifica del loro stato"

"Gli spazi fuori dalle scuole devono essere curati e sicuri e vanno considerati come aree non secondarie di apprendimento e socializzazione". Parte da qui l'ordine del giorno collegato alle variazioni di bilancio e sottoscritto dai consiglieri della lista La città delle persone, di Sinistra Unita per Pisa e del PD con cui vengono chieste al sindaco Conti una mappatura e una verifica dello stato di queste aree, anche al fine di prevenire gli infortuni che si sono verificati in passato.



Dichiarano i consiglieri de La città delle persone Emilia Lacroce, Paolo Martinelli e Gianluca Gionfriddo: "Serve una verifica su tutto, dalle attrezzature alle pavimentazioni, dal verde a qualsiasi elemento che possa condizionare la funzionalità e la sicurezza degli spazi. Laddove si riscontrino problemi o interventi da effettuare, è doveroso che il Comune stanzi adeguate risorse. Le nostre scuole devono essere funzionali, accoglienti, inclusive, accessibili e devono esserlo tanto nelle aree interne quanto in quelle esterne. Spiace molto che la maggioranza di centrodestra, senza discussione di merito, abbia deciso di votare contro questa richiesta".