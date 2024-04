Vespa patrimonio dell'Unesco: mozione approvata in Consiglio regionale

Vespa patrimonio dell'Unesco. E' l'idea che ha promosso il Consiglio regionale della Toscana, con l'approvazione all'unanimità di una mozione in questo senso, allo scopo in generale di valorizzare il patrimonio culturale italiano, di cui ormai l'iconico mezzo fa parte.

Prima firmataria dell'atto, votato ieri 23 aprile, è la consigliera della Lega Elena Meini. "Proprio nel giorno in cui, nel 1946, a Pontedera veniva brevettato il primo modello di scooter, conosciuto universalmente con il nome di 'Vespa', il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mia mozione che chiede alla Giunta di attivarsi per riconoscerla come patrimonio Unesco, sollecitando anche il Governo nazionale a valorizzarla adeguatamente in qualità di specifico patrimonio italiano", annuncia la capogruppo leghista. "La Vespa - aggiunge - è un classico esempio di Made in Italy, globalmente conosciuto, e ciò è stato altresì testimoniato dalla numerosa presenza di vespisti, provenienti da tutta Europa, che hanno letteralmente invaso per alcuni giorni la città pontederese. Sono, dunque, soddisfatta che la mia iniziativa abbia trovato una corale adesione in Consiglio e mi auguro che si riesca quanto prima a centrare gli obiettivi presenti nel documento".

"Come gruppo Pd abbiamo volentieri condiviso la mozione con la quale si chiede alla Giunta di attivarsi verso il Governo per riconoscerla come patrimonio Unesco e per una adeguata valorizzazione come patrimonio culturale italiano. Come merita un oggetto di culto e di design, simbolo del made in Italy, riconosciuta in tutto il mondo", afferma il consigliere regionale Andrea Pieroni, intervenuto in Consiglio regionale per il Pd. Visto il grande succeddo dei 'Vespa World Days 2024', un "evento straordinario e strepitoso che ha coinvolto un territorio ben più ampio della Valdera", Pieroni desidera "esprimere un apprezzamento e un ringraziamento sentito agli organizzatori, ai promotori, agli enti locali, in primis al comune di Pontedera, che ha ovviamente messo in campo ogni energia perché questo evento si svolgesse al meglio, senza trascurare il prezioso apporto del mondo del volontariato e delle forze dell’ordine che hanno consentito che questo evento si realizzasse nel miglior modo possibile ed in piena sicurezza, come tutti hanno potuto riconoscere".