Via libera regionale alla tangenziale nord est, Mazzeo e Nardini: "Opera strategica per la costa toscana"

Il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo plaude alla notizia del via libera alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione della tangenziale nord-est, attraverso un Accordo di programma che verrà sottoscritto a breve tra la Toscana e la Provincia di Pisa. L’investimento previsto è pari a 21 milioni e 32mila euro. La Regione interverrà con fondi propri per 6,8 milioni, la Provincia di Pisa con 1,2 milioni e il resto, pari a 13 milioni di euro, arriverà dalle risorse statali del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

"La strada che partendo da Madonna dell’Acqua collegherà Cisanello e il polo ospedaliero di Pisa è un’infrastruttura strategica non solo per Pisa e per l’intera area, ma per tutta la costa della Toscana" ha detto Mazzeo. "Questo è un progetto su cui stiamo lavorando da tempo - prosegue - per il quale ci eravamo impegnati come Consiglio Regionale, insieme alla Giunta e al Governo, per reperire le risorse necessarie alla sua progettazione e all’inizio dei lavori. Quest’opera migliorerà la viabilità e darà impulso allo sviluppo dell’intera zona. Adesso sappiamo quando l’opera sarà terminata, ma nel frattempo dobbiamo subito pensare alle successive risorse necessarie per il suo completamento. Le buone notizie sul primo lotto non ci distolgono dal lavoro ancora da fare per ultimare tutta l’infrastruttura. Ed è questo l’impegno che ci pendiamo oggi".

Per l'assessore regionale Alessandra Nardini "permetterà di diluire il traffico verso la città, collegandola meglio e velocizzando il tragitto verso l'ospedale di Cisanello. Dalla Regione un altro importante e concreto segnale di attenzione alle esigenze infrastrutturali del nostro territorio pisano".