Via Rindi, tra viabilità e cura del quartiere, Davide Rizza (Pd): "Sicurezza stradale assente, disagi per pedoni e ciclisti"

“Via Rindi è una zona molto delicata per la viabilità cittadina, sia in ingresso che in uscita dal quartiere, ed è fonte di importanti disagi per residenti e pendolari, oltre che per pedoni e ciclisti che la attraversano ogni giorno”. Così Davide Rizza, segretario del circolo del Partito Democratico di Porta a Lucca, Porta Nuova, Gagno, I Passi. “Come circolo vogliamo portare all’attenzione della collettività e dell’amministrazione comunale che i problemi segnalati quotidianamente dai cittadini non sono più rimandabili. La viabilità, anzitutto: non è possibile che il manto stradale e le aree a parcheggio limitrofe versino in queste condizioni. Pedoni, ciclisti, pendolari, residenti chiedono, a un’unica voce, che venga data dignità a una strada fondamentale anche per il collegamento verso altri quartieri popolosi. La questione dei pini – prosegue Rizza – è stata affrontata dall’amministrazione comunale solo nella parte che insiste su via Bianchi (siamo nel quartiere di Porta a Lucca), ma per via Rindi tutto tace, nonostante sollecitazioni e interrogazioni in consiglio comunale”. “Tutto questo – conclude Rizza – non è solamente legato al miglioramento della qualità della vita dei residenti e dei fruitori del quartiere, impegno che ci assumiamo quotidianamente, ma ha, o avrebbe, una prospettiva molto più ampia: la riqualificazione dello stadio ‘Romeo Anconetani’ e le ricadute sul territorio circostante. C’è una riflessione in merito? C’è una strategia? Nel frattempo, i problemi restano”.