Riunioni 'di piazza' virtuali con il sindaco di Pontedera

A partire da giovedì prossimo, 11 febbraio 2021, ogni giovedì, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi sarà presente in video-incontri tematici con i cittadini, i quali potranno discutere con lui ed approfondire gli argomenti in calendario. Potranno partecipare ad ogni singolo incontro le prime 25 persone iscritte in ordine cronologico, che riceveranno una mail con il collegamento per accedere alla stanza virtuale. Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 18 alle ore 19.

In caso di eventuali imprevisti ed urgenze che dovessero rendere impossibile la partecipazione del sindaco, ne sarà data tempestiva comunicazione attraverso la mail o il numero di telefono fornito. I video-incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet (a questo collegamento le istruzioni)

"L’iniziativa si affianca ed arricchisce tutte le altre forme di partecipazione alla vita pubblica della città - scrive in una nota il Comune - per questo motivo l’auspicio del sindaco e dell’amministrazione è che tale strumento sia rivolto e dedicato preferibilmente al cittadino 'comune' che intende partecipare, seppur virtualmente, ad un incontro in una piazza della città alla presenza del sindaco". Per ogni ulteriore informazione e prenotarsi c'è la pagina dedicata.