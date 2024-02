Violenza al corteo pro-Palestina: Ceccardi con la Polizia, chieste dimissioni di Ziello

E' una pioggia di reazioni quella di oggi, 23 febbraio, a seguito della violenza scattata alla manifestazione degli studenti in solidarietà alla Palestina, con cariche della Polizia ai danni dei giovani attivisti. La condanna dell'episodio è pressocché unanime, anche il sindaco di Pisa ha voluto riaffermare come "chiunque deve essere libero di manifestare il proprio pensiero". Netta quindi la distanza dalle parole, in mattinata, del deputato e consigliere della Lega Edoardo Ziello, che aveva usato parole forti contro i manifestanti e in favore della Polizia.

La linea del Carroccio viene ribadita dall'europarlamentare ex sindaco di Cascina Susanna Ceccardi: "Se un corteo non è autorizzato dalla questura, se i manifestanti che vi partecipano si sono autoconvocati sui social, se hanno l'intenzione di scatenare il caos nel centro di Pisa e di Firenze forzando i blocchi delle forze dell'ordine, di cosa c'è da stupirsi se poi la polizia interviene per contenerli e disperderli? Ancora una volta, la sinistra ci offre la narrazione di un mondo al contrario, in cui chi calpesta le regole del vivere e manifestare civilmente è dalla parte giusta, mentre chi fa rispettare la legalità e la sicurezza di tutti è un criminale. Io sto dalla parte dei poliziotti che hanno fatto il proprio dovere, li ringrazio ed esprimo vicinanza e solidarietà nei loro confronti, soprattutto per le ignobili accuse che già stanno ricevendo dalla sinistra. Questi manifestanti cercavano lo scontro per ergersi a martiri ed eroi ma restano dei delinquenti da denunciare e daspare".

Contro la ricostruzione fornita da Ziello, ma in generale rispetto le posizioni della Lega, si schiera il consigliere comunale Pd Enrico Bruni: "Ero al corteo degli studenti stamattina e nulla di quanto detto dal collega Edoardo Ziello corrisponde a realtà. Nemmeno un centinaio di studenti e studentesse minorenni o poco più che maggiorenni - Ziello ha scritto "corteo strapieno di gente incappucciata che inveiva contro le stesse forze dell'ordine" - sono riusciti a spaventare a tal punto un manipolo di poliziotti. Le dichiarazioni del consigliere Ziello sono inaccettabili e indegne del ruolo che ricopre, come Giovani Democratici e come Partito Democratico ne chiediamo le scuse e le immediate dimissioni dalla sua carica. Il partito democratico sa dove deve stare: dalla parte di chi protesta e di chi manifesta la propria libertà. La Lega prenda le distanze dalle dichiarazioni di Edoardo Ziello".

"Premettiamo, che è doveroso fare piena chiarezza su quanto accaduto a Firenze e Pisa durante due manifestazioni studentesche, ma non accettiamo la classica levata di scudi della Sinistra, Pd in testa ed i soliti correlati processi sommari ai nostri poliziotti". Così Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega. "Da vari esponenti dei Dem, ad ogni livello, è partito, infatti, un fuoco di fila di dichiarazioni che criticano apertamente il comportamento degli agenti, chiamati a far sì che i cortei nelle due predette città non oltrepassassero determinate zone. Chiediamo, dunque, di evitare ogni palese tipo di mera strumentalizzazione politica".