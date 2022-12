Movimento 5 Stelle festeggia il Natale con gli ospiti di Villa Isabella

Nell'approssimarsi del Natale il Movimento 5 Stelle di Pisa vuole dimostrare con un piccolo gesto la propria vicinanza e il proprio affetto agli ospiti della residenza sanitaria per anziani Villa Isabella. I consiglieri comunali e gli attivisti del M5S si sono recati presso la struttura sanitaria, portando in dono agli ospiti prelibatezze natalizie con lo scopo di rendere un po' più conviviale questa importante festività che gli anziani vivranno insieme a tutto il personale sanitario che quotidianamente si prende cura di loro.

Un'occasione per presentare i punti programmatici sul sociale ma anche di confronto, e soprattutto un'occasione concreta per constatare i problemi e le difficoltà di tutti i giorni. "Questa iniziativa è molto importante perché riteniamo le politiche sociali e la lotta alle diseguaglianze sociali ed economiche alla base della visione che stiamo costruendo insieme ai cittadini. La questione del sociale è una parte fondamentale del programma elettorale del Movimento 5 Stelle di Pisa" affermano gli esponenti del partito.

"Riteniamo che sia necessario un miglioramento ed un efficientamento dei servizi della Società della Salute e intende porre una forte attenzione alle politiche sociali che puntino ad includere e a sostenere le fasce più deboli della città. Fondamentale è il coinvolgimento di tutte le realtà del territorio, attraverso la creazione di una 'piattaforma', per incrociare il bisogno di assistenza di anziani e di persone con disabilità con personale impiegabile in tali mansioni di assistenza quotidiane, previa formazione a carico del Comune o della provincia".

"La 'piattaforma' - concludono - potrebbe includere sia offerte/richieste di lavoro retribuito, sia di lavoro non retribuito da soddisfare mediante percettori di reddito o servizio civile, il tutto anche con finalità di inclusione sociale. In sintesi la città ha bisogno di una seria attenzione alle politiche sociali e sulle strutture che offrono servizi di assistenza agli anziani. Dobbiamo ritornare a fare rete per costruire una città sempre più aperta e solidale".